Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28823288/
18 февраля 2017, 22:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Мозякин стал лучшим бомбардиром «регулярки» КХЛ в 6-й раз и лучшим снайпером — в 4-й

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Капитан магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Мозякин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Капитан магнитогорского хоккейного клуба Металлург Сергей <span class=error>Мозякин</span> стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> сезона-2016/17. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата, победителем которого стали хоккеисты московского ЦСКА. Мозякин набрал 85 очков (48 шайб и 37 передач) и в шестой раз стал лучшим бомбардиром «регулярки».

Форвард СКА Илья Ковальчук стал вторым, набрав 78 баллов (32+46). Лучшим снайпером Мозякин стал в четвертый раз в истории КХЛ и в пятый раз в истории чемпионатов России. Лучшим ассистентом лиги стал защитник «Магнитки» Крис Ли — 51 передача.

Ли, побивший рекорд чемпионатов СССР/России по результативности в одной «регулярке» (для игроков обороны), также стал лучшим бомбардиром-защитником сезона (65 очков) и лучшим снайпером (14) среди защитников.

Защитник СКА Антон Белов закончил сезон с лучшим показателем «плюс-минус» среди всех хоккеистов («+34»).

Лидером по победным шайбам в регулярном чемпионате стал Алексей Макеев из подмосковного «Витязя» — восемь его голов решили исход матчей. Больше всего минут штрафа заработал форвард загребского «Медвешчака» Александр Болдюк — 120.

Больше всего силовых приемов, как и в прошлом сезоне, провел форвард Максим Рыбин из тольяттинской «Лады» — 180. Лидером по блокированным броскам стал защитник новосибирской «Сибири» Федор Беляков — 152 броска.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями