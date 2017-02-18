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В субботу состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата, победителем которого стали хоккеисты московского ЦСКА. Мозякин набрал 85 очков (48 шайб и 37 передач) и в шестой раз стал лучшим бомбардиром «регулярки».

Форвард СКА Илья Ковальчук стал вторым, набрав 78 баллов (32+46). Лучшим снайпером Мозякин стал в четвертый раз в истории КХЛ и в пятый раз в истории чемпионатов России. Лучшим ассистентом лиги стал защитник «Магнитки» Крис Ли — 51 передача.

Ли, побивший рекорд чемпионатов СССР/России по результативности в одной «регулярке» (для игроков обороны), также стал лучшим бомбардиром-защитником сезона (65 очков) и лучшим снайпером (14) среди защитников.

Защитник СКА Антон Белов закончил сезон с лучшим показателем «плюс-минус» среди всех хоккеистов («+34»).

Лидером по победным шайбам в регулярном чемпионате стал Алексей Макеев из подмосковного «Витязя» — восемь его голов решили исход матчей. Больше всего минут штрафа заработал форвард загребского «Медвешчака» Александр Болдюк — 120.

Больше всего силовых приемов, как и в прошлом сезоне, провел форвард Максим Рыбин из тольяттинской «Лады» — 180. Лидером по блокированным броскам стал защитник новосибирской «Сибири» Федор Беляков — 152 броска.