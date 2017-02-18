ЦСКА рассматривает возможность подписания новых соглашений с тремя-четырьмя хоккеистами

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В нынешнем сезоне истекают, в частности, соглашения с вратарем Виктором Фастом, нападающими Сергеем Андроновым, Стефаном да Костой, Максимом Маминым.