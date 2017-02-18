ЦСКА рассматривает возможность подписания новых соглашений с тремя-четырьмя хоккеистами
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА рассматривает возможность подписания новых соглашений с
тремя-четырьмя игроками, имеющими контракты с клубом. Об этом журналистам рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
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В нынешнем сезоне истекают, в частности, соглашения с вратарем Виктором Фастом, нападающими Сергеем Андроновым, Стефаном да Костой, Максимом Маминым.
«Хочу заверить, что контракт с тренерским корпусом был продлен по 2019 год включительно, и это реальность. На сегодняшний день в формате тех, кого мы рассматриваем на следующий сезон, имеются
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