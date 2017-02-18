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18 февраля 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА рассматривает возможность подписания новых соглашений с тремя-четырьмя хоккеистами

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА рассматривает возможность подписания новых соглашений с тремя-четырьмя игроками, имеющими контракты с клубом. Об этом журналистам рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В нынешнем сезоне истекают в частности соглашения с Виктором Фастом Сергеем Андроновым Стефаном да Костой Максимом Маминым. Увеличить
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В нынешнем сезоне истекают, в частности, соглашения с вратарем Виктором Фастом, нападающими Сергеем Андроновым, Стефаном да Костой, Максимом Маминым.

«Хочу заверить, что контракт с тренерским корпусом был продлен по 2019 год включительно, и это реальность. На сегодняшний день в формате тех, кого мы рассматриваем на следующий сезон, имеются три-четыре человека. Все остальные игроки уже подписаны», — сказал Есмантович.

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