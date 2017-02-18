«Предлагали такие “дрова”, которые бы нас не усилили». «Куньлунь» вышел в плей-офф

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ДИНАМО — КУНЬЛУНЬ — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Саллинен — 8 (Мянтюля, Яшин), 28:41 — 0:1. Кокарев — 8 (мен., Горовиков), 39:17 — 1:1. Кокарев — 8 (мен., Никулин, Кашпар), 45:31 — 2:1. Вратари: Еременко — Кархунен (59:16). Штраф: 14 — 4. Броски: 32 (14+11+7) — 29 (7+12+10). Судьи: Бутурлин, Гофман. 18 февраля. Москва. «ВТБ Ледовый дворец».

Была небольшая надежда, что игроки китайского клуба не будут узнавать, как играет «Сибирь» в Екатеринбурге. Когда в Москве шел конец первого периода, и новосибирцы уже потеряли очко, я пошел в микст-зону смотреть на реакцию игроков «Куньлуня».

У выхода со льда один из работников команды стоял с мобильным телефоном. Все стало ясно.

— Ура, — кто-то крикнул, выходя на первый перерыв. Конечно же, им сообщили.

— Да мы знали, что уже в плей-офф и потому, может быть, сыграли не так ярко, — объяснял после игры Владимир Юрзинов. — Но все равно в концовке встречи постарались добавить в атаке.

Про игру говорить было совершенно нечего, так как хозяева просто старались не получить травму, а соперник уже не мог добавить.

Говорю Юрзинову, что разочарован некоторыми хоккеистами команды, которые в последних матчах то грубо ошибаются, то не добегают. Тренер удивляется.

— А какое же у них должно быть состояние, если они проводят весь сезон, — убеждает он. — Знаете, у кого-то есть длинная скамейка, у кого-то покороче. У меня нет никакой скамейки вообще. Играют все и постоянно. Другого выбора нет. А уж тем более сейчас, когда нужно было обязательно побеждать.

Скамейка действительно небольшая, и я вспоминаю, что у китайцев нет фарм-клуба, а тот, что появился, не сможет усилить даже нашу Ночную лигу. В «Харбине» если и возникнут нормальные игроки, то лет через семь-восемь. Не раньше.

Тренер улыбается, довольный тем, что решил задачу. Я тоже не ограничиваю себя в комплиментах, так как был на первом сборе команды и помню, что у него не было вообще ни одного хоккеиста.

— А травмы! Травм сколько, — вдруг вспоминает Юрзинов. — Мы сразу же потеряли до конца сезона Эту Пейсти, затем получил травму Макс Вярн. Ждали Йонаса Энлунда, он вышел и снова сломался. А заменить некем.

— Где же агенты? — вспоминаю.

— Нам такие «дрова» предлагали, которые просто бы не усилили команду, — отмахивается Владимир Владимирович.

Кстати, про травмы. Уже после встречи с «Динамо» выяснилось, что Дамьен Флери выбыл до конца сезона. Получил какое-то очень серьезное повреждение. Я, услышав это, остался равнодушным.

— Флери-то ничего и не показал, — говорю. — От хоккеиста сборной Франции ждали другого.

— Да не надо так говорить, — просит тренер. — Дамьен показывал то, на что способен. Со своими задачами справлялся, свои голы забил.

Тренер рассказывает мне, как тяжело ему приходились, как непросто было в самом начале, вспоминает, кто и что о нем писал.

— Говорят, что я мягкий тренер, — смеется он. — Но я спокойный только на людях. На самом деле, я очень жесткий, только зачем же мне это показывать посторонним. Да и что я должен делать? Встать в боксерскую стойку? Биться головой об стекло?

Мне нравятся оба варианта, но я стесняюсь признаться.

— Не думаю о том, что будет завтра, — отвечает он на мой вопрос о слухах про «Спартак». — Мне нужно показывать результат сегодня. Я показал, что могу работать, да и раньше это показывал, просто в какой-то момент мое место нравилось другим. И вообще я весь сезон думал только о работе.

Было видно, что самому успешному тренеру (наряду с Валерием Беловым) есть что сказать. Но мы-то все понимаем. Он совершил чудо. Это реальное чудо, когда клуб без драфта расширения, начав собирать игроков только тогда, когда уже все другие тренировались, попал в восьмерку.

В раздевалке «Динамо» не то чтобы весело — скорее спокойно. Кто-то удивляется тому, как опять с такой игрой удалось выиграть. Алексей Цветков в цивильной одежде соглашается дать прогнозы. Ни одного сенсационного, но в серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев» ставит на казанцев.

Андрей Сафронов проходит с такой скоростью, чтобы его никто не остановил.

— Готовьтесь, ребята, — бросает он журналистам. — Сейчас будет непросто.

Понятно, что будет непросто. Смотреть на такую игру бело-голубых реально тяжело.

Лидер китайского хоккея Андрей Макаров с лучшим китайским тренером Владимиром Юрзиновым даже не смотрят друг на друга.

К журналистам выходят русскоязычные игроки китайского клуба. Андрей Макаров в штанах сборной России отмахивается от вопросов, почему он не играет. Алексей Поникаровский говорит правильные вещи, а когда вопросы о «вы дадите бой» пропадают, спрашиваю о насущном.

— Китайцы-то хоть раз с вами интервью сделали? Читаете утренние газеты?

— Да я даже ни одного иероглифа не выучил, — отвечает он.

Вот сейчас Китаю было обидно.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Парка Легенд.