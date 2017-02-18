«Предлагали такие “дрова”, которые бы нас не усилили». «Куньлунь» вышел в плей-офф
Владимир Юрзинов совершил настоящее чудо с клубом из Пекина и вышел в
плей-офф в дебютном сезоне китайской команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДИНАМО — КУНЬЛУНЬ — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Саллинен — 8 (Мянтюля, Яшин), 28:41 — 0:1. Кокарев — 8 (мен., Горовиков), 39:17 — 1:1. Кокарев — 8 (мен., Никулин, Кашпар), 45:31 — 2:1. Вратари: Еременко — Кархунен (59:16). Штраф: 14 — 4. Броски: 32 (14+11+7) — 29 (7+12+10). Судьи: Бутурлин, Гофман. 18 февраля. Москва. «ВТБ Ледовый дворец».
Была небольшая надежда, что игроки китайского клуба не будут узнавать, как играет «Сибирь» в Екатеринбурге. Когда в Москве шел конец первого периода, и новосибирцы уже потеряли очко, я пошел в
У выхода со льда один из работников команды стоял с мобильным телефоном. Все стало ясно.
— Ура, —
— Да мы знали, что уже в
Про игру говорить было совершенно нечего, так как хозяева просто старались не получить травму, а соперник уже не мог добавить.
Говорю Юрзинову, что разочарован некоторыми хоккеистами команды, которые в последних матчах то грубо ошибаются, то не добегают. Тренер удивляется.
— А какое же у них должно быть состояние, если они проводят весь сезон, — убеждает он. — Знаете, у
Скамейка действительно небольшая, и я вспоминаю, что у китайцев нет
Тренер улыбается, довольный тем, что решил задачу. Я тоже не ограничиваю себя в комплиментах, так как был на первом сборе команды и помню, что у него не было вообще ни одного хоккеиста.
— А травмы! Травм сколько, — вдруг вспоминает Юрзинов. — Мы сразу же потеряли до конца сезона Эту Пейсти, затем получил травму Макс Вярн. Ждали Йонаса Энлунда, он вышел и снова сломался. А заменить некем.
— Где же агенты? — вспоминаю.
— Нам такие «дрова» предлагали, которые просто бы не усилили команду, — отмахивается Владимир Владимирович.
Кстати, про травмы. Уже после встречи с «Динамо» выяснилось, что Дамьен Флери выбыл до конца сезона. Получил
—
— Да не надо так говорить, — просит тренер. — Дамьен показывал то, на что способен. Со своими задачами справлялся, свои голы забил.
Тренер рассказывает мне, как тяжело ему приходились, как непросто было в самом начале, вспоминает, кто и что о нем писал.
— Говорят, что я мягкий тренер, — смеется он. — Но я спокойный только на людях. На самом деле, я очень жесткий, только зачем же мне это показывать посторонним. Да и что я должен делать? Встать в боксерскую стойку? Биться головой об стекло?
Мне нравятся оба варианта, но я стесняюсь признаться.
— Не думаю о том, что будет завтра, — отвечает он на мой вопрос о слухах про «Спартак». — Мне нужно показывать результат сегодня. Я показал, что могу работать, да и раньше это показывал, просто в
Было видно, что самому успешному тренеру (наряду с Валерием Беловым) есть что сказать. Но
В раздевалке «Динамо» не то чтобы весело — скорее спокойно.
Андрей Сафронов проходит с такой скоростью, чтобы его никто не остановил.
— Готовьтесь, ребята, — бросает он журналистам. — Сейчас будет непросто.
Понятно, что будет непросто. Смотреть на такую игру
Лидер китайского хоккея Андрей Макаров с лучшим китайским тренером Владимиром Юрзиновым даже не смотрят друг на друга.
К журналистам выходят русскоязычные игроки китайского клуба. Андрей Макаров в штанах сборной России отмахивается от вопросов, почему он не играет. Алексей Поникаровский говорит правильные вещи, а когда вопросы о «вы дадите бой» пропадают, спрашиваю о насущном.
—
— Да я даже ни одного иероглифа не выучил, — отвечает он.
Вот сейчас Китаю было обидно.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка Легенд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter