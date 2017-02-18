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18 февраля 2017, 21:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» по буллитам уступил рижскому «Динамо» в последнем матче «регулярки»

Рижское «Динамо» на домашней площадке по буллитам одолело «Нефтехимик» со счётом 3:2.

В составе рижан отличились Лаурис Дарзиньш и Гунтис Галвиньш, а победный буллит реализовал Филипп Толузаков. Голы «Нефтехимика» на счету Павела Порядина и Рикарда Йюнге.

18.02.2017 18:00 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 3:2 Б Нефтехимик
(2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Нормундс Сейейс Андрей Назаров
Вратари
Янис Калныньш Андрей Кареев
1-й период
03:13 Гунарс Скворцов
Камиль Фазылзянов 03:13
07:18 Эдгарс Кулда
Павел Порядин (Г. Столяров, И. Лекомцев) 09:25
12:24 Лаурис Дарзиньш (М. Бичевскис, А. Ерофеев)
Андрей Сергеев 13:52
18:13 Гунтис Галвиньш (М. Индрашис, М. Бичевскис)
2-й период
20:27 Гунарс Скворцов
Джефф Кинрейд 20:27
28:35 Александр Ерофеев
Рихард Гюнге (Ж. Брюле, Д. Секстон) 29:04
39:45 Гунарс Скворцов
3-й период
Дэн Секстон 41:01
Камиль Фазылзянов 55:49
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Толузаков
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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