«Нефтехимик» по буллитам уступил рижскому «Динамо» в последнем матче «регулярки»
Рижское «Динамо» на домашней площадке по буллитам одолело «Нефтехимик» со счётом 3:2.
В составе рижан отличились Лаурис Дарзиньш и Гунтис Галвиньш, а победный буллит реализовал Филипп Толузаков. Голы «Нефтехимика» на счету Павела Порядина и Рикарда Йюнге.
|18.02.2017 18:00
|Регулярный чемпионат
|Арена Рига
|Динамо Р
|3:2 Б
|Нефтехимик
|(2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Нормундс Сейейс
|Андрей Назаров
Вратари
|Янис Калныньш
|Андрей Кареев
|1-й период
|03:13
|Гунарс Скворцов
|Камиль Фазылзянов
|03:13
|07:18
|Эдгарс Кулда
|Павел Порядин (Г. Столяров, И. Лекомцев)
|09:25
|12:24
|Лаурис Дарзиньш (М. Бичевскис, А. Ерофеев)
|Андрей Сергеев
|13:52
|18:13
|Гунтис Галвиньш (М. Индрашис, М. Бичевскис)
|2-й период
|20:27
|Гунарс Скворцов
|Джефф Кинрейд
|20:27
|28:35
|Александр Ерофеев
|Рихард Гюнге (Ж. Брюле, Д. Секстон)
|29:04
|39:45
|Гунарс Скворцов
|3-й период
|Дэн Секстон
|41:01
|Камиль Фазылзянов
|55:49
Серия буллитов - победный бросок
|Ф. Толузаков
Статистика
|14
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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