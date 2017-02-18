Крэйг Вудкрофт: В паре с «Локомотивом» мы, скорее всего, будем андердогами. Но будем готовы на сто процентов
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог заключительного матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый период «Ак Барс» провел, пожалуй, лучше, мы же не преуспели в давлении. Но далее перестроились и дело пошло куда лучше. Это, кстати, один из приятных моментов вечера: очень важно, что команда сумела быстро перестроиться. В
В оппоненты по первому раунду
Как есть так есть, ничего не изменишь. Не важно, с кем играть: в играх на вылет любой соперник даст бой. В паре мы скорее всего будем андердогами. Но будем готовы на сто процентов.
На арене сегодня был аншлаг — своеобразная репетиция игр
Без сомнения — это будет одним из ключевых факторов. Если охарактеризовать атмосферу одним словом, то удачнее всего будет «наэлектризованная». И от этого наши игроки подпитываются, это придает им сил. Мы помним, что играем не только за себя, но и за город, и за страну — за всех наших поклонников в Беларуси.
В регулярном чемпионате «Динамо» часто удавались гостевые матчи. Возможно, нам даже удобнее начинать в Ярославле?
Есть в этом преимущество или нет — не скажу. Но мы действительно умеем играть в выездной хоккей. Не важно где, когда и с кем — мы показываем игру на результат.
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