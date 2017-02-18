Крэйг Вудкрофт: В паре с «Локомотивом» мы, скорее всего, будем андердогами. Но будем готовы на сто процентов

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Первый период «Ак Барс» провел, пожалуй, лучше, мы же не преуспели в давлении. Но далее перестроились и дело пошло куда лучше. Это, кстати, один из приятных моментов вечера: очень важно, что команда сумела быстро перестроиться. В плей-офф эта способность может очень помочь. Естественно, расстроен результатом, но в целом доволен, как ребята играли. Считаю, исход решился не вполне справедливо — нам просто не повезло.

В оппоненты по первому раунду плей-офф нам достался «Локомотив». Насколько этим удовлетворены? Или московское «Динамо» было бы предпочтительнее?

Как есть так есть, ничего не изменишь. Не важно, с кем играть: в играх на вылет любой соперник даст бой. В паре мы скорее всего будем андердогами. Но будем готовы на сто процентов.

На арене сегодня был аншлаг — своеобразная репетиция игр нокаут-раунда. Как вам атмосфера? Станут ли болельщики еще одним игроком «Динамо» в плей-офф?

Без сомнения — это будет одним из ключевых факторов. Если охарактеризовать атмосферу одним словом, то удачнее всего будет «наэлектризованная». И от этого наши игроки подпитываются, это придает им сил. Мы помним, что играем не только за себя, но и за город, и за страну — за всех наших поклонников в Беларуси.

В регулярном чемпионате «Динамо» часто удавались гостевые матчи. Возможно, нам даже удобнее начинать в Ярославле?

Есть в этом преимущество или нет — не скажу. Но мы действительно умеем играть в выездной хоккей. Не важно где, когда и с кем — мы показываем игру на результат.