Что за хаос происходит в «Адмирале»? Аресты, конвой, туман с руководством
«Адмирал» вышел в
плей-офф, но в команде происходит какая-то неразбериха в руководстве. Хотелось бы разобраться….
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Во первых строках письма поздравляю «Адмирал» из Владивостока с выходом в
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Понятна судьба «Медвешчака». Команда потеряла спонсоров, была вынуждена заняться распродажей. Дошло до того, что на матч привозили команду из 13 человек. Это полная профанация, и я соглашусь с мнением президента ФХР Владислава Третьяка, который поставил вопрос: «Нужен ли “Медвешчак” в нашей лиге?».
Понятно, что происходит со «Слованом». Команда не попала в
…Это иностранные клубы в КХЛ. Если они выйдут из лиги, никто в России не заплачет.
Но что происходит с «Адмиралом»? Я снова спрашиваю вас.
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В Москве силовиками задержан Илья Митькин, он же Спокойнов, он же Зельдович. Это генеральный директор ХК «Адмирал», а также советник зампреда Госдумы Сергея Неверова.
А в конце декабря были задержаны супруга Митькина, гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова, а также советник губернатора Приморья, председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин.
Сообщается, что их подозревают в махинациях с бюджетными средствами в области госзакупок. В эти дни суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей для Свиридовой и Авершина на четыре месяца.
Кто же руководит теперь «Адмиралом»? Власти Приморского края сообщают, что власть в клубе не менялась.
Но тут Камил Гаджиев, который был первым заместителем генерального директора, заявил, что уже стал генеральным директором вместо Митькина. И уже неделю как исполняет эту должность.
А вот администрация Приморского края с этим назначением не согласна. Мол, только с ее разрешения, а также с согласования с генеральным спонсором, возможна такая кадровая перестановка.
Но на официальном сайте «Адмирала» назначение уже состоялось.
В общем,
При этом губернатор Приморского края Владимир Миклушевский прилетал в Уфу, где продвигал заявку Владивостока на следующий «Матч звезд».
Да и популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев был с этим полностью согласен.
Но не накроется ли «Адмирал» медным тазом к 2018 году? У нас ведь это просто. Хаос — ушел спонсор — нет команды.
А клуб российский. Это не «Медвешчак». Терять «Адмирал» очень бы не хотелось.
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