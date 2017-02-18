Юрзинов: Флери получил травму в игре с ХК «Динамо» (Москва) и выбыл до конца сезона
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Французский форвард «Куньлуня» Дамьен Флери получил травму в игре с московским «Динамо» и выбыл до конца сезона, заявил главный тренер пекинского хоккейного клуба Владимир Юрзинов-младший.
«Куньлунь» в субботу со счетом 1:2 уступил «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде
«В игре с “Динамо” травму получил Дамьен Флери, судя по всему, он выбыл до конца сезона», — сказал
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