Юрзинов: Флери получил травму в игре с ХК «Динамо» (Москва) и выбыл до конца сезона

«Куньлунь» в субботу со счетом 1:2 уступил «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф.

«В игре с “Динамо” травму получил Дамьен Флери, судя по всему, он выбыл до конца сезона», — сказал Юрзинов-младший журналистам.