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18 февраля 2017, 20:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Юрзинов: Флери получил травму в игре с ХК «Динамо» (Москва) и выбыл до конца сезона

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Французский форвард «Куньлуня» Дамьен Флери получил травму в игре с московским «Динамо» и выбыл до конца сезона, заявил главный тренер пекинского хоккейного клуба Владимир Юрзинов-младший.

«Куньлунь» в субботу со счетом 1:2 уступил «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф.

«В игре с “Динамо” травму получил Дамьен Флери, судя по всему, он выбыл до конца сезона», — сказал Юрзинов-младший журналистам.

Куньлунь
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