«Северсталь» завершила регулярный чемпионат КХЛ домашней победой над «Сочи»

Субботняя игра в Череповце завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Даниил Вовченко (40), Руслан Карлин (46) и Николай Стасенко (48). У «Сочи» отличились Эрик О’Делл (9) и Илья Крикунов (52).

Обе команды не смогли пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата — «Сочи» с 88 очками стал девятым в таблице Западной конференции, а «Северсталь» (74 балла) расположилась двумя строчками ниже.