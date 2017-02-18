«Северсталь» завершила регулярный чемпионат КХЛ домашней победой над «Сочи»
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» на своей арене обыграла «Сочи» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17.
Субботняя игра в Череповце завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Даниил Вовченко (40), Руслан Карлин (46) и Николай Стасенко (48). У «Сочи» отличились Эрик О’Делл (9) и Илья Крикунов (52).
Обе команды не смогли пробиться в
|18.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|3:2
|Сочи
|(0:1, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Вячеслав Буцаев
Вратари
|Якуб Коварж
|Дмитрий Шикин 58:49
|1-й период
|Эрик О`Делл (А. Костицын)
|08:00
|Эрик О`Делл
|16:18
|2-й период
|20:08
|Адам Мазур
|Иван Воробьев
|37:53
|39:04
|Даниил Вовченко (Д. Ежов)
|3-й период
|45:00
|Руслан Карлин (С. Монахов, А. Угаров)
|47:33
|Николай Стасенко (В. Кодола, С. Лапин)
|Илья Крикунов (Э. О`Делл, И.А. Воробьев)
|51:39
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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