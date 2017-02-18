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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28822494/
18 февраля 2017, 20:11 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Северсталь» завершила регулярный чемпионат КХЛ домашней победой над «Сочи»

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» на своей арене обыграла «Сочи» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17.

Субботняя игра в Череповце завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Даниил Вовченко (40), Руслан Карлин (46) и Николай Стасенко (48). У «Сочи» отличились Эрик О’Делл (9) и Илья Крикунов (52).

Обе команды не смогли пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата — «Сочи» с 88 очками стал девятым в таблице Западной конференции, а «Северсталь» (74 балла) расположилась двумя строчками ниже.

18.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 3:2 Сочи
(0:1, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Вячеслав Буцаев
Вратари
Якуб Коварж Дмитрий Шикин 58:49
1-й период
Эрик О`Делл (А. Костицын) 08:00
Эрик О`Делл 16:18
2-й период
20:08 Адам Мазур
Иван Воробьев 37:53
39:04 Даниил Вовченко (Д. Ежов)
3-й период
45:00 Руслан Карлин (С. Монахов, А. Угаров)
47:33 Николай Стасенко (В. Кодола, С. Лапин)
Илья Крикунов (Э. О`Делл, И.А. Воробьев) 51:39
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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Северсталь
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