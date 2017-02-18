ХК СКА победил нижегородское «Торпедо», но проиграл ЦСКА в борьбе за Кубок Континента

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев льда. У победителей отличились Николай Прохоркин (2-я минута), Патрик Херсли (29), Александр Хохлачев (36) и Илья Ковальчук (60). «Торпедо» ответило шайбами Брэндона Макмиллана (26) и Артема Аляева (45).

СКА после этой победы набрал 137 очков, но не смог опередить ЦСКА, который в параллельном матче разгромил московский «Спартак» (6:1). При равенстве очков победа в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 (Кубок Континента) досталась московским армейцам по дополнительным показателям.