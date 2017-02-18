ХК СКА победил нижегородское «Торпедо», но проиграл ЦСКА в борьбе за Кубок Континента
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев —
Р-Спорт. Санкт-петербургский СКА на своем льду переиграл нижегородское «Торпедо» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17, но уступил московскому ЦСКА в борьбе за Кубок Континента.
Встреча, прошедшая в субботу в
СКА после этой победы набрал 137 очков, но не смог опередить ЦСКА, который в параллельном матче разгромил московский «Спартак» (6:1). При равенстве очков победа в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 (Кубок Континента) досталась московским армейцам по дополнительным показателям.
В первом раунде
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