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18 февраля 2017, 20:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК СКА победил нижегородское «Торпедо», но проиграл ЦСКА в борьбе за Кубок Континента

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — Р-Спорт. Санкт-петербургский СКА на своем льду переиграл нижегородское «Торпедо» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17, но уступил московскому ЦСКА в борьбе за Кубок Континента.

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев льда. У победителей отличились Николай Прохоркин (2-я минута), Патрик Херсли (29), Александр Хохлачев (36) и Илья Ковальчук (60). «Торпедо» ответило шайбами Брэндона Макмиллана (26) и Артема Аляева (45).

СКА после этой победы набрал 137 очков, но не смог опередить ЦСКА, который в параллельном матче разгромил московский «Спартак» (6:1). При равенстве очков победа в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 (Кубок Континента) досталась московским армейцам по дополнительным показателям.

В первом раунде плей-офф КХЛ СКА сыграет с подольским «Витязем», а «Торпедо», занявшее шестое место в таблице Западной конференции, встретится с московским «Динамо».

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