Хоккеисты ЦСКА обыграли «Спартак» и в третий раз подряд завоевали Кубок Континента

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В составе хозяев шайбы забросили Валерий Ничушкин (2-я минута), Дмитрий Кугрышев (7), Сергей Андронов (13), Григорий Панин (18), Семен Кошелев (20) и Михаил Науменков (27). У проигравших отличился Сергей Шмелев (3).

ЦСКА набрал 137 очков и занял первое место в сводной таблице КХЛ. Москвичи опередили санкт-петербургский СКА по большему количеству побед в основное время — 41 против 39 у петербуржцев. В параллельном матче СКА дома обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2.

Московский клуб в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с хельсинским «Йокеритом», который стал восьмым. СКА в противостоянии до четырех побед встретится с подмосковным «Витязем». Первые встречи Кубка Гагарина на Западе пройдут 21 февраля.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат и завоевал Кубок Континента в третий раз подряд. В первом сезоне КХЛ (сезон-2009/10) регулярный чемпионат выиграл уфимский «Салават Юлаев», но кубок не вручался. В последующие сезоны обладателями трофея становились омский «Авангард», челябинский «Трактор», СКА и московское «Динамо».