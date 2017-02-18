Хоккеисты ЦСКА обыграли «Спартак» и в третий раз подряд завоевали Кубок Континента
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 6:1 и стал обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова, вручаемого лучшей команде регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе хозяев шайбы забросили Валерий Ничушкин (2-я минута), Дмитрий Кугрышев (7), Сергей Андронов (13), Григорий Панин (18), Семен Кошелев (20) и Михаил Науменков (27). У проигравших отличился Сергей Шмелев (3).
ЦСКА набрал 137 очков и занял первое место в сводной таблице КХЛ. Москвичи опередили
Московский клуб в первом раунде
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат и завоевал Кубок Континента в третий раз подряд. В первом сезоне КХЛ (сезон-2009/10) регулярный чемпионат выиграл уфимский «Салават Юлаев», но кубок не вручался. В последующие сезоны обладателями трофея становились омский «Авангард», челябинский «Трактор», СКА и московское «Динамо».
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Ярушкин
|Илья Сорокин
|Маркус Свенссон 20:00 (Д. Синягин 20:00)
|1-й период
|01:42
|Валерий Ничушкин (С. Кошелев, М.В. Мамин)
|Сергей Шмелев
|02:29
|Виктор Бобров
|05:08
|06:21
|Дмитрий Кугрышев (Д. Денисов, И. Ожиганов)
|12:01
|Сергей Андронов (И. Телегин, В. Жарков)
|17:14
|Григорий Панин (А.М. Сергеев, В. Жарков)
|19:05
|Семен Кошелев (М.В. Мамин, А.М. Сергеев)
|2-й период
|26:55
|Михаил Науменков (В. Ничушкин, М.В. Мамин)
|29:24
|Григорий Панин
|30:14
|Артем Сергеев
|30:14
|Артем Сергеев
|Денис Толпеко
|30:14
|Денис Толпеко
|30:14
|Денис Толпеко
|30:14
|Денис Толпеко
|30:14
|Александр Васильев
|37:54
|3-й период
|Анатолий Никонцев
|44:23
|Вадим Бердников
|51:14
|58:15
|Владимир Жарков
|11
|Штрафное время
|37
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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