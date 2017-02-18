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18 февраля 2017, 19:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Спартак» и в третий раз подряд завоевали Кубок Континента

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 6:1 и стал обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова, вручаемого лучшей команде регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>МОСКВА 18 февраля. /ТАСС/. </em>Московский ЦСКА на своем льду обыграл столичный Спартак со счетом 6:1 и стал обладателем Кубка Континента им. В. В. <span class=error>Тихонова</span> вручаемого лучшей команде регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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В составе хозяев шайбы забросили Валерий Ничушкин (2-я минута), Дмитрий Кугрышев (7), Сергей Андронов (13), Григорий Панин (18), Семен Кошелев (20) и Михаил Науменков (27). У проигравших отличился Сергей Шмелев (3).

ЦСКА набрал 137 очков и занял первое место в сводной таблице КХЛ. Москвичи опередили санкт-петербургский СКА по большему количеству побед в основное время — 41 против 39 у петербуржцев. В параллельном матче СКА дома обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2.

Московский клуб в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с хельсинским «Йокеритом», который стал восьмым. СКА в противостоянии до четырех побед встретится с подмосковным «Витязем». Первые встречи Кубка Гагарина на Западе пройдут 21 февраля.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат и завоевал Кубок Континента в третий раз подряд. В первом сезоне КХЛ (сезон-2009/10) регулярный чемпионат выиграл уфимский «Салават Юлаев», но кубок не вручался. В последующие сезоны обладателями трофея становились омский «Авангард», челябинский «Трактор», СКА и московское «Динамо».

18.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 6:1 Спартак
(5:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Ярушкин
Вратари
Илья Сорокин Маркус Свенссон 20:00 (Д. Синягин 20:00)
1-й период
01:42 Валерий Ничушкин (С. Кошелев, М.В. Мамин)
Сергей Шмелев 02:29
Виктор Бобров 05:08
06:21 Дмитрий Кугрышев (Д. Денисов, И. Ожиганов)
12:01 Сергей Андронов (И. Телегин, В. Жарков)
17:14 Григорий Панин (А.М. Сергеев, В. Жарков)
19:05 Семен Кошелев (М.В. Мамин, А.М. Сергеев)
2-й период
26:55 Михаил Науменков (В. Ничушкин, М.В. Мамин)
29:24 Григорий Панин
30:14 Артем Сергеев
30:14 Артем Сергеев
Денис Толпеко 30:14
Денис Толпеко 30:14
Денис Толпеко 30:14
Денис Толпеко 30:14
Александр Васильев 37:54
3-й период
Анатолий Никонцев 44:23
Вадим Бердников 51:14
58:15 Владимир Жарков
Статистика
11 Штрафное время 37
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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