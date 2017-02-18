«Динамо» победило «Куньлунь» и сыграет с «Торпедо» в 1/8 финала плей-офф КХЛ

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У хозяев шайбы забросили Денис Кокарев (40-я минута) и Мартиньш Карсумс (46). В составе гостей отличился Томи Саллинен (29).

«Динамо» набрало 112 очков и заняло третье место в таблице Западной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубым будет противостоять нижегородское «Торпедо». «Куньлунь» с 83 очками занял восьмое место на Востоке, в первом же сезоне своего существования попав в плей-офф КХЛ. В первом раунде китайский клуб сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

Владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:1 и с 86 очками занял седьмое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клубу из Владивостока будет противостоять омский «Авангард».

В другом матче ярославский «Локомотив» дома проиграл хабаровскому «Амуру» (3:5) и расположился на четвертой строчке на Западе с 110 очками. В 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с минским «Динамо».