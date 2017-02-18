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18 февраля 2017, 19:49 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Динамо» победило «Куньлунь» и сыграет с «Торпедо» в 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1. Увеличить
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У хозяев шайбы забросили Денис Кокарев (40-я минута) и Мартиньш Карсумс (46). В составе гостей отличился Томи Саллинен (29).

«Динамо» набрало 112 очков и заняло третье место в таблице Западной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубым будет противостоять нижегородское «Торпедо». «Куньлунь» с 83 очками занял восьмое место на Востоке, в первом же сезоне своего существования попав в плей-офф КХЛ. В первом раунде китайский клуб сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

Владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:1 и с 86 очками занял седьмое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клубу из Владивостока будет противостоять омский «Авангард».

В другом матче ярославский «Локомотив» дома проиграл хабаровскому «Амуру» (3:5) и расположился на четвертой строчке на Западе с 110 очками. В 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с минским «Динамо».

Игры плей-офф на Западе начнутся 21 февраля, на Востоке — 22 февраля.

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Орешкин: Заключительные матчи важны в плане подготовки к плей-офф КХЛ

Орешкин: Заключительные матчи важны в плане подготовки к плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Орешкин считает, что заключительные матчи регулярного чемпионата важны для его команды с точки зрения подготовки к плей-офф. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после игры с «Адмиралом».
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