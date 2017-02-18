«Динамо» победило «Куньлунь» и сыграет с «Торпедо» в 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У хозяев шайбы забросили Денис Кокарев (40-я минута) и Мартиньш Карсумс (46). В составе гостей отличился Томи Саллинен (29).
«Динамо» набрало 112 очков и заняло третье место в таблице Западной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина
Владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:1 и с 86 очками занял седьмое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде
В другом матче ярославский «Локомотив» дома проиграл хабаровскому «Амуру» (3:5) и расположился на четвертой строчке на Западе с 110 очками. В 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с минским «Динамо».
Игры