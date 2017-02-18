Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» 1960-х годов Валерий Рейнгольд отмечает в субботу 75-летний юбилей. Рейнгольд выиграл чемпионат СССР и два Кубка страны в составе красно-белых, никогда не выступал за сборную СССР, однако запомнился болельщикам невероятной скоростью на своем фланге.