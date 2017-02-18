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18 февраля 2017, 19:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

18 февраля проходит заключительный день регулярного чемпионата КХЛ.

18 февраля проходит заключительный день регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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По итогам завершившихся матчей определились все пары первого раунда плей-офф. Серии Западной конференции стартуют 21 февраля, а восточные клубы начнут плей-офф на день позже.

Запад
ЦСКА (1) — «Йокерит» (8)
СКА (2) — «Витязь» (7)
«Динамо» Москва (3) — «Торпедо» (6)
«Локомотив» (4) — «Динамо» Минск (5)

Восток
«Металлург» Мг (1) — «Куньлунь Ред Стар» (8)
«Авангард» (2) — «Адмирал» (7)
«Ак Барс» (3) — «Салават Юлаев» (6)
«Трактор» (4) — «Барыс» (5).
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