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18 февраля 2017, 19:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА завершил «регулярку» с лучшей разницей шайб в истории КХЛ

Санкт-петербургский СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ с лучшей разницей шайб в истории лиги.

В заключительном матче «армейцы» добились победы над нижегородским «Торпедо» (4:2). СКА завершил сезон с разницей шайб «+135», до этого лучший результат был показан ЦСКА в сезоне-2014/15 — «+109».

Ранее СКА установил рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат, всего же «армейцы» поразили ворота соперника 249 раз.

СКА
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