СКА завершил «регулярку» с лучшей разницей шайб в истории КХЛ
Санкт-петербургский СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ с лучшей разницей шайб в истории лиги.
В заключительном матче «армейцы» добились победы над нижегородским «Торпедо» (4:2). СКА завершил сезон с разницей шайб «+135», до этого лучший результат был показан ЦСКА в сезоне-2014/15 — «+109».
Ранее СКА установил рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат, всего же «армейцы» поразили ворота соперника 249 раз.
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