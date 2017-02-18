СКА завершил «регулярку» с лучшей разницей шайб в истории КХЛ

В заключительном матче «армейцы» добились победы над нижегородским «Торпедо» (4:2). СКА завершил сезон с разницей шайб «+135», до этого лучший результат был показан ЦСКА в сезоне-2014/15 — «+109».

Ранее СКА установил рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат, всего же «армейцы» поразили ворота соперника 249 раз.