Хоккеисты минского «Динамо» завершили регулярный сезон КХЛ поражением от «Ак Барса»

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«Динамо» — «Ак Барс» — 3:4 (0:1, 1:0, 2:3).

«Минск-Арена». 15086 зрителей.

«Динамо»: Лаланд; Хенкель — Шинкевич, Китаров — Волков — Степанов; Граньяни — Коробов, Комаров — Эллисон — Костицын; Лисовец — Готовец, Палушай — Ковыршин — Петтерссон; Гаврус — Стась — Матерухин; Карабань.

«Ак Барс»: Гарипов; Батыршин — Охтамаа, Голубев — Свитов — Токранов; Захарчук — Мусин, Секач — Ткачев — Азеведо; Йордан — Абросимов, Глинкин — Попов — Глухов; Сидоров — Архипов, Лазарев — Малыхин — Варнаков.

Шайбы: 0:1 — Охтамаа (Глинкин, Свитов, 7.08), 1:1 — Палушай (Граньяни, Петтерссон, 36.58, в большинстве), 1:2 — Свитов (Токранов. Азеведо, 45.37, в большинстве), 1:3 — Варнаков (46.08), 2:3 — Костицын (Китаров, Эллисон, 49.06), 3:3 — Петтерссон (Эллисон, 55.27), 3:4 — Попов (Глухов, 57.40).

Броски: 32 — 31.

Штраф: 4 — 6.

Первый период последнего поединка чемпионата КХЛ прошел с небольшим преимуществом казанцев, которые не раз создавали опасные моменты у ворот Кевина Лаланда. В одно из них голкипер не смог выручить и Атте Охтамаа открыл счет. Пропустив шайбу, минчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, но до перерыва результат не изменился.

Второй период хозяева провели гораздо активнее и заставили гостей обороняться. Однако выровнять положение команде Крэйга Вудкрофта долго не удавалось. И все же за 3 минуты до второго перерыва шайба побывала в воротах Эмиля Гарипова — поучив численное преимущество, хозяева очень быстро использовали его, благодаря очередному точному броску Аарона Палушая.

В середине заключительной трети матча «зубры» в течение 31 секунды пропустили две шайбы подряд — сначала Александр Свитов воспользовался численным большинством, а потом Михаил Варнаков сделал счет 3:1 в пользу «барсов». Этот провал не сломил динамовцев и вскоре Сергей Костицын и Фредрик Петтерссон снова возродили интригу — 3:3.

Ничейный счет продержался всего 13 секунд — Андрей Попов воспользовался ошибкой защитников и отправил четвертую шайбу в ворота Лаланда. Хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком, но отыграться не смогли. По итогам 60 матчей регулярного сезона минское «Динамо» набрало 105 очков и заняло 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Таким образом, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «зубры» встретятся с ярославским «Локомотивом», который занял 4-е место.

Первые два поединка серии до четырех побед минчане проведут 21 и 23 февраля в Ярославле, затем 25 и 27 февраля примут соперников на льду «Минск-Арены». Если после четырех встреч победитель не будут определен, то команды 1 марта вновь сыграют в Ярославле, затем, если понадобиться, 3 марта сыграют в Минске, и 5 марта снова в Ярославле. Хоккеисты «Динамо» и «Локомотива» встречались в первом круге плей-офф в 2011 году и тогда в упорнейшей борьбе серию выиграли волжане — 4:3. Кроме этого, минчане играли в Кубке Гагарина еще дважды — в 2012-и уступили московским динамовцам (0:4) и в 2015-м финскому «Йокериту» (1:4). Победителем регулярного чемпионата в третий раз кряду стал московский ЦСКА, соперником которого в первом раунде плей-офф будет «Йокерит».

Составы остальных пар Западной конференции: СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород). Команды Восточной конференции также разделились на пары: «Металлург» (Магнитогорск) — «Кульлунь» (Пекин), «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана).