Определились все участники плей-офф КХЛ

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Таким образом, в Восточной конференции в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев», пекинский «Куньлунь» и владивостокский «Адмирал».

На Западе участники плей-офф стали известны ранее, ими стали московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московское «Динамо», минское «Динамо», нижегородское «Торпедо», подмосковный «Витязь» и хельсинский «Йокерит».