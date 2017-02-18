Определились все участники плей-офф КХЛ
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Определились все участники 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало понятно после того, как новосибирская «Сибирь» в гостях по буллитам обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (2:1) и потеряла шансы побороться за Кубок Гагарина.
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Таким образом, в Восточной конференции в
На Западе участники
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