Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28821843/
18 февраля 2017, 18:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Определились все участники плей-офф КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Определились все участники 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало понятно после того, как новосибирская «Сибирь» в гостях по буллитам обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (2:1) и потеряла шансы побороться за Кубок Гагарина.

<em>МОСКВА 18 февраля. /ТАСС/.</em> Определились все участники 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Это стало понятно после того как новосибирская Сибирь в гостях по <span class=error>буллитам</span> обыграла екатеринбургский Автомобилист (2:1) и потеряла шансы побороться за Кубок <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, в Восточной конференции в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев», пекинский «Куньлунь» и владивостокский «Адмирал».

На Западе участники плей-офф стали известны ранее, ими стали московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московское «Динамо», минское «Динамо», нижегородское «Торпедо», подмосковный «Витязь» и хельсинский «Йокерит».

Пары команд-соперниц по 1/8 финала Кубка Гагарина станут известны по завершении всех матчей игрового дня. Игры Плей-офф на Западе начнутся 21 февраля, на Востоке — 22 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 февраля

Жуков: возвращение медалей ОИ - показатель изменения отношения к борьбе с допингом

IBU пока не намерен лишать Тюмень права провести этап Кубка мира следующего сезона

Аленичев верит в выход всех трех российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы