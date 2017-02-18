Новокузнецкий «Металлург» переиграл «Югру» в заключительном матче «регулярки» КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Станислав Калашников (13-я минута), Игорь Скороходов (26), Кирилл Семенов (29) и Никита Язьков (38). У хозяев единственный гол забил Евгений Кулик (58).

«Кузня» финишировала на последнем месте Восточной конференции и сводной таблице КХЛ, набрав за 60 матчей всего 40 очков. «Югра» с 66 очками заняла на Востоке 13-ю строчку.