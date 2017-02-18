Новокузнецкий «Металлург» переиграл «Югру» в заключительном матче «регулярки» КХЛ
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Новокузнецкий «Металлург» переиграл на выезде «Югру» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в
«Кузня» финишировала на последнем месте Восточной конференции и сводной таблице КХЛ, набрав за 60 матчей всего 40 очков. «Югра» с 66 очками заняла на Востоке 13-ю строчку.
|18.02.2017 14:30
|Регулярный чемпионат
|"Арена Югра"
|Югра
|1:4
|Металлург Нк
|(0:1, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
|Андрей Разин
|Сергей Бердников
Вратари
|Георгий Бояршинов 53:30 (Г. Бояршинов 55:22-56:02, Г. Бояршинов 57:08-57:30, Г. Бояршинов 58:06-58:14, Г. Бояршинов 59:26)
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|00:58
|11:32
|Сергей Купцов
|11:32
|Сергей Купцов
|Станислав Калашников (И. Земченко, Е. Соловьев)
|12:31
|2-й период
|Игорь Скороходов (А. Михеев, К. Семенов)
|25:41
|26:58
|Евгений Лапенков
|Кирилл Семенов (И. Скороходов, Т. Фаткуллин)
|28:27
|32:36
|Никита Язьков (А. Таратухин, А. Титов)
|37:51
|3-й период
|44:34
|Евгений Лапенков
|57:08
|Евгений Кулик (С. Купцов, А. Булянский)
Статистика
|20
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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