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18 февраля 2017, 17:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Новокузнецкий «Металлург» переиграл «Югру» в заключительном матче «регулярки» КХЛ

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Новокузнецкий «Металлург» переиграл на выезде «Югру» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Станислав Калашников (13-я минута), Игорь Скороходов (26), Кирилл Семенов (29) и Никита Язьков (38). У хозяев единственный гол забил Евгений Кулик (58).

«Кузня» финишировала на последнем месте Восточной конференции и сводной таблице КХЛ, набрав за 60 матчей всего 40 очков. «Югра» с 66 очками заняла на Востоке 13-ю строчку.

18.02.2017 14:30 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 1:4 Металлург Нк
(0:1, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Разин Сергей Бердников
Вратари
Георгий Бояршинов 53:30 (Г. Бояршинов 55:22-56:02, Г. Бояршинов 57:08-57:30, Г. Бояршинов 58:06-58:14, Г. Бояршинов 59:26) Владислав Подъяпольский
1-й период
00:58
11:32 Сергей Купцов
11:32 Сергей Купцов
Станислав Калашников (И. Земченко, Е. Соловьев) 12:31
2-й период
Игорь Скороходов (А. Михеев, К. Семенов) 25:41
26:58 Евгений Лапенков
Кирилл Семенов (И. Скороходов, Т. Фаткуллин) 28:27
32:36
Никита Язьков (А. Таратухин, А. Титов) 37:51
3-й период
44:34 Евгений Лапенков
57:08 Евгений Кулик (С. Купцов, А. Булянский)
Статистика
20 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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