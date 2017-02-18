Уфимский «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина-2017 встретится с «Ак Барсом»

В поединке «Салавата Юлаева» и тольяттинской «Лады» в третий раз в сезоне зафиксирован счет 4:2. На этот раз победу одержали уфимцы. В составе хозяев поля отличились Сами Леписте, Максим Майоров, Станислав Гареев и Денис Куляш (в пустые ворота).

«Салават» набрал 88 очков и в 1/8 финала Кубка Гагарина-2017 встретится с казанским «Ак Барсом». Эта серия до четырех побед начнется 22 февраля в Казани.