Уфимский «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина-2017 встретится с «Ак Барсом»
В Уфе завершился последний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги девятого сезона.
В поединке «Салавата Юлаева» и тольяттинской «Лады» в третий раз в сезоне зафиксирован счет 4:2. На этот раз победу одержали уфимцы. В составе хозяев поля отличились Сами Леписте, Максим Майоров, Станислав Гареев и Денис Куляш (в пустые ворота).
«Салават» набрал 88 очков и в 1/8 финала Кубка Гагарина-2017 встретится с казанским «Ак Барсом». Эта серия до четырех побед начнется 22 февраля в Казани.
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