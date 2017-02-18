«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и в первом раунде плей-офф сыграет с «Ак Барсом»

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии министерства молодёжной политики и спорта республики и пообещал провести анализ выступления «Салавата Юлаева» по окончании сезона. Уфимская команда вышла в плей-офф, но проиграла девять из последних 10 матчей.