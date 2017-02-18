«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и в первом раунде плей-офф сыграет с «Ак Барсом»
В Уфе местный «Салават Юлаев» одержал победу над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 4:2.
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В составе хозяев забитыми голами отметились Сами Лепистё, Максим Майоров, Станислав Гареев и Денис Куляш. У «Лады» забитые голы записали на свой счёт Денис Зернов и Станислав Бочаров.
|18.02.2017 14:30
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|4:2
|Лада
|(0:1, 2:1, 2:0)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Артис Аболс
Вратари
|Никлас Сведберг 29:15 (А. Гаврилов 29:15)
|Илья Ежов 59:20 (И. Ежов 59:42)
|1-й период
|Максим Рыбин
|02:43
|Денис Зернов (Г. Белоусов, К. Сотниекс)
|10:03
|Глеб Корягин
|10:32
|2-й период
|24:51
|25:39
|Сами Леписто (И. Григоренко)
|29:13
|Максим Гончаров
|Станислав Бочаров (В. Комаров)
|29:15
|Тэйлор Аронсон
|32:18
|32:55
|Кирилл Капризов
|34:58
|Максим Майоров (Е. Коротков)
|Сергей Демагин
|35:19
|38:04
|Михаил Котляревский
|38:04
|3-й период
|45:28
|Станислав Гареев (Мих. Воробьев, М. Котляревский)
|59:42
|п.в.
|Денис Куляш
Статистика
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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