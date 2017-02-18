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18 февраля 2017, 16:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и в первом раунде плей-офф сыграет с «Ак Барсом»

В Уфе местный «Салават Юлаев» одержал победу над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 4:2.

В Уфе местный <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> одержал победу над тольяттинской <span class=error>Ладой</span> встреча завершилась со счётом 4:2. Увеличить
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В составе хозяев забитыми голами отметились Сами Лепистё, Максим Майоров, Станислав Гареев и Денис Куляш. У «Лады» забитые голы записали на свой счёт Денис Зернов и Станислав Бочаров.

18.02.2017 14:30 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 4:2 Лада
(0:1, 2:1, 2:0)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Артис Аболс
Вратари
Никлас Сведберг 29:15 (А. Гаврилов 29:15) Илья Ежов 59:20 (И. Ежов 59:42)
1-й период
Максим Рыбин 02:43
Денис Зернов (Г. Белоусов, К. Сотниекс) 10:03
Глеб Корягин 10:32
2-й период
24:51
25:39 Сами Леписто (И. Григоренко)
29:13 Максим Гончаров
Станислав Бочаров (В. Комаров) 29:15
Тэйлор Аронсон 32:18
32:55 Кирилл Капризов
34:58 Максим Майоров (Е. Коротков)
Сергей Демагин 35:19
38:04 Михаил Котляревский
38:04
3-й период
45:28 Станислав Гареев (Мих. Воробьев, М. Котляревский)
59:42 п.в. Денис Куляш
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Хамитов: По результатам сезона «Салавата» мы проведём анализ

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии министерства молодёжной политики и спорта республики и пообещал провести анализ выступления «Салавата Юлаева» по окончании сезона. Уфимская команда вышла в плей-офф, но проиграла девять из последних 10 матчей.
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