«Барыс» завершил регулярный чемпионат КХЛ поражением

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Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Авангарда» дубль оформил Илья Михеев, еще один гол забил Илья Зубов. У «Барыса» отличился Роман Старченко.

Эту игру из-за травмы пропускал капитан «Барыса» Брэндон Боченски, его обязанности исполнял Найджел Доус.

Добавим, что для «Барыса» эта игра уже не имела турнирного значения, команда досрочно обеспечила себе место в плейо-фф. Соперником астанчан будет челябинский «Трактор».