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18 февраля 2017, 16:56 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» завершил регулярный чемпионат КХЛ поражением

Обидчиком астанчан, которые досрочно вышли в плей-офф, выступил омский «Авангард».

Обидчиком астанчан которые досрочно вышли в плей-офф выступил омский Авангард. Увеличить
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Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Авангарда» дубль оформил Илья Михеев, еще один гол забил Илья Зубов. У «Барыса» отличился Роман Старченко.

Эту игру из-за травмы пропускал капитан «Барыса» Брэндон Боченски, его обязанности исполнял Найджел Доус.

Добавим, что для «Барыса» эта игра уже не имела турнирного значения, команда досрочно обеспечила себе место в плейо-фф. Соперником астанчан будет челябинский «Трактор».

Старт плей-офф в Восточной конференции намечен на 22 февраля.

18.02.2017 14:00 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 1:3 Авангард
(0:1, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Федор Канарейкин
Вратари
Хенрик Карлссон 58:38 Денис Костин
1-й период
01:19 Кэм Баркер
Антон Бурдасов 03:56
Илья Михеев (В. Пьянов) 08:00
17:30 Александр Липин
17:30 Александр Липин
Александр Пережогин 17:38
2-й период
Антон Бурдасов 22:07
Илья Зубов (В. Пьянов, И. Михеев) 26:26
31:31 Владимир Маркелов
Илья Михеев (Е. Мартынов) 33:12
34:29 Егор Шалапов
3-й период
Владимир Соботка 43:52
44:58 Роман Старченко (К. Баркер)
Евгений Медведев 46:24
53:11 Максим Семенов
Виталий Меньшиков 59:36
Статистика
20 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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До конца «регулярки» КХЛ остался всего один тур. Однако уже сейчас четвертьфинальная пара «Барыс» — «Трактор» сформирована окончательно. В этом сезоне команды встречались два раза в официальных встречах, и пока счет личного противостояния ничейный. Подробнее о первом сопернике столичного клуба в рамках плей-офф в материале Vesti.kz.
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