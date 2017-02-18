«Барыс» завершил регулярный чемпионат КХЛ поражением
Обидчиком астанчан, которые досрочно вышли в
плей-офф, выступил омский «Авангард».
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Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Авангарда» дубль оформил Илья Михеев, еще один гол забил Илья Зубов. У «Барыса» отличился Роман Старченко.
Эту игру
Добавим, что для «Барыса» эта игра уже не имела турнирного значения, команда досрочно обеспечила себе место в
Старт
|Эдуард Занковец
|Федор Канарейкин
|Хенрик Карлссон 58:38
|Денис Костин
|1-й период
|01:19
|Кэм Баркер
|Антон Бурдасов
|03:56
|Илья Михеев (В. Пьянов)
|08:00
|17:30
|Александр Липин
|17:30
|Александр Липин
|Александр Пережогин
|17:38
|2-й период
|Антон Бурдасов
|22:07
|Илья Зубов (В. Пьянов, И. Михеев)
|26:26
|31:31
|Владимир Маркелов
|Илья Михеев (Е. Мартынов)
|33:12
|34:29
|Егор Шалапов
|3-й период
|Владимир Соботка
|43:52
|44:58
|Роман Старченко (К. Баркер)
|Евгений Медведев
|46:24
|53:11
|Максим Семенов
|Виталий Меньшиков
|59:36
|20
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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