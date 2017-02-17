Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28815650/
17 февраля 2017, 20:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» по буллитам обыграл «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов со счетом 1:0 победил челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит на счету Криса Ли. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решающий буллит на счету Криса Ли.

«Металлург» и «Трактор» провели последний матч регулярного чемпионата. В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» с 97 очками занял четвертое место, в первом раунде плей-офф клуб сыграет с казахстанским «Барысом» и будет обладать преимуществом своей площадки. «Металлург» выиграл конференцию, набрав 124 очка, соперник магнитогорцев по первому раунду Кубка Гагарина определится позже.

17.02.2017 17:00 Зрители 7439 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 1:0 Б Трактор
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Самсонов Василий Демченко
2-й период
35:59 Ярослав Хабаров
Константин Климонтов 36:52
3-й период
Кирилл Кольцов 55:21
Овертайм
62:18 Крис Ли
Серия буллитов - победный бросок
К. Ли
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов

Радимов: организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир

Немецкие биатлонистки завоевали золото чемпионата мира в эстафете