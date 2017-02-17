Самсонов, Демченко и Ли — звезды дня в КХЛ
Постоянная рубрика «Три звезды»: каждый вечер «СЭ» называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.
1. в. Илья САМСОНОВ (Металлург Мг), 31 отраженный бросок, «сухарь».
2. в. Василий ДЕМЧЕНКО (Трактор), 33 отраженных броска, «сухарь».
3. н. Крис ЛИ (Металлург Мг), победный буллит, 2 заблокированных броска.
|17.02.2017 17:00
|Зрители 7439
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|1:0 Б
|Трактор
|(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Илья Самсонов
|Василий Демченко
|2-й период
|35:59
|Ярослав Хабаров
|Константин Климонтов
|36:52
|3-й период
|Кирилл Кольцов
|55:21
|Овертайм
|62:18
|Крис Ли
Серия буллитов - победный бросок
|К. Ли
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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