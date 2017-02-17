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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28815637/
17 февраля 2017, 20:04 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Самсонов, Демченко и Ли — звезды дня в КХЛ

Постоянная рубрика «Три звезды»: каждый вечер «СЭ» называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.

1. в. Илья САМСОНОВ (Металлург Мг), 31 отраженный бросок, «сухарь».

2. в. Василий ДЕМЧЕНКО (Трактор), 33 отраженных броска, «сухарь».

3. н. Крис ЛИ (Металлург Мг), победный буллит, 2 заблокированных броска.

17.02.2017 17:00 Зрители 7439 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 1:0 Б Трактор
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Самсонов Василий Демченко
2-й период
35:59 Ярослав Хабаров
Константин Климонтов 36:52
3-й период
Кирилл Кольцов 55:21
Овертайм
62:18 Крис Ли
Серия буллитов - победный бросок
К. Ли
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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