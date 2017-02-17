Мозякин завершил «регулярку» КХЛ с рекордными 85 очками

Кроме того, защитник действующих чемпионов Кубка Гагарина Крис Ли побил в этом сезоне бомбардирский рекорд среди игроков своего амплуа в отечественных чемпионатах. В 60 матчах он набрал 65 (14+51) очков.



Мозякин в этом сезоне побил не только рекорд КХЛ по количеству очков в «регулярке», но и рекорд отечественных чемпионатов. Ранее он принадлежал Алексею Морозову, который в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2006/07 набрал 83 (34+49) очка в регулярном чемпионате. В КХЛ предыдущий рекорд установил Александр Радулов, который добивался отметки в 80 (20+60) результативных баллов за уфимский «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате—2010/11.