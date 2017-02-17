Словацкая Экстралига потребовала от «Слована» вернуться в местный чемпионат

По информации Sport Aktuality, до 11 игроков словацкой команды, которая не вышла в плей-офф КХЛ, подписали контракты с клубами «Типспорт лиги».



«Слован» должен перестать играть в КХЛ бессмысленные матчи, его болельщики даже не знают имён игроков других команд. В Братиславе показывают красивый хоккей, но фанаты «Слована» лишены принципиальных соперников. Для меня это важно, так что единственным выходом я вижу возвращение «Слована» в нашу лигу, — сказал Линтнер.



Генеральный директор «Слована» Марош Крайчи раскритиковал заявления Линтнера, заявив, что команда не собирается покидать КХЛ, участие в которой открывает больше возможностей и преимуществ.

«Я не понимаю, какое отношение к нашему клубу имеет Рихард Линтнер, кроме того, что он часто просит у нас пригласительные в ВИП-ложу, чтобы иметь возможность посмотреть домашние матчи “Слована”, на которых всегда аншлаги.



Он говорит, что мы проводим бессмысленные матчи, но, даже когда клуб потерял шансы на плей-офф, на них собиралось больше людей, чем на все матчи местной лиги. Участие в КХЛ позволило “Словану” увеличить посещаемость в среднем на 3000 человек, кроме того, в КХЛ мы можем больше заработать на билетах. Уровень КХЛ по игре на порядок выше, чем в “Типспорт лиге”, и растёт с каждым годом. Почему болельщики “Слована” должны менять игры в Ярославле, Москве или Казани на матчи словацкой лиги? Разговоры об уходе “Слована” из КХЛ преждевременны, никто из руководства клуба не высказывал такого желания», — сказал Крайчи.



Главный тренер «Слована» Милош Ржига, а также несколько игроков команды имеют контракты на следующий сезон.