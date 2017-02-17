Словацкая Экстралига потребовала от «Слована» вернуться в местный чемпионат
Руководитель словацкой Экстралиги («Типспорт лига») Рихард Линтнер заявил, что «Слован» должен вернуться в местный чемпионат.
По информации Sport Aktuality, до 11 игроков словацкой команды, которая не вышла в
«Слован» должен перестать играть в КХЛ бессмысленные матчи, его болельщики даже не знают имён игроков других команд. В Братиславе показывают красивый хоккей, но фанаты «Слована» лишены принципиальных соперников. Для меня это важно, так что единственным выходом я вижу возвращение «Слована» в нашу лигу, — сказал Линтнер.
Генеральный директор «Слована» Марош Крайчи раскритиковал заявления Линтнера, заявив, что команда не собирается покидать КХЛ, участие в которой открывает больше возможностей и преимуществ.
«Я не понимаю, какое отношение к нашему клубу имеет Рихард Линтнер, кроме того, что он часто просит у нас пригласительные в
Он говорит, что мы проводим бессмысленные матчи, но, даже когда клуб потерял шансы на
Главный тренер «Слована» Милош Ржига, а также несколько игроков команды имеют контракты на следующий сезон.
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