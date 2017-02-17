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17 февраля 2017, 18:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хамитов: По результатам сезона «Салавата» мы проведём анализ

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии министерства молодёжной политики и спорта республики и пообещал провести анализ выступления «Салавата Юлаева» по окончании сезона. Уфимская команда вышла в плей-офф, но проиграла девять из последних 10 матчей.

«Надеемся, что общими усилиями выправим ситуацию, которая наблюдается на сегодняшний день с горячо любимым хоккеем. Занимаюсь этой темой подробно, по результатам сезона мы проведём анализ», — приводятся слова Хамитова на официальном сайте главы Республики Башкортостан.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Салават» рассматривает Андрея Скабелку, Артиса Аболса и Германа Титова как замену главному тренеру команды Игорю Захаркину.

Салават Юлаев
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