Хамитов: По результатам сезона «Салавата» мы проведём анализ

«Надеемся, что общими усилиями выправим ситуацию, которая наблюдается на сегодняшний день с горячо любимым хоккеем. Занимаюсь этой темой подробно, по результатам сезона мы проведём анализ», — приводятся слова Хамитова на официальном сайте главы Республики Башкортостан.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Салават» рассматривает Андрея Скабелку, Артиса Аболса и Германа Титова как замену главному тренеру команды Игорю Захаркину.