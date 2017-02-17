Гендиректор ХК «Адмирал» Гаджиев не знает о задержании бывшего гендиректора клуба

В пятницу агентство «Примамедиа» сообщило о задержании Спокойнова по делу его жены Марины Свиридовой о мошенничестве. Она была задержана еще 23 декабря, ей была определена мера пресечения — четыре месяца пребывания под стражей в СИЗО.

«Я уже неделю как гендиректор клуба. О задержании бывшего гендиректора клуба не знаю, я с ним не на связи», — сказал Гаджиев.

По его словам, у «Адмирала» сейчас нет долгов. «У нас очень высокая финансовая дисциплина. Задача у нас всегда была одна — играть на радость болельщикам, соответствовать высокому статусу, который имеет Приморский край. Спортивные задачи — игра в плей-офф и выход во второй круг, мы, как амбициозный клуб, мечтаем о Кубке Гагарина», — отметил он.