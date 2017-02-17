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17 февраля 2017, 17:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Гендиректор ХК «Адмирал» Гаджиев не знает о задержании бывшего гендиректора клуба

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор владивостокского «Адмирала», руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев хоккейного клуба, Камил Гаджиев не знает о задержании бывшего гендиректора клуба Ильи Спокойнова. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу агентство «Примамедиа» сообщило о задержании Спокойнова по делу его жены Марины Свиридовой о мошенничестве. Она была задержана еще 23 декабря, ей была определена мера пресечения — четыре месяца пребывания под стражей в СИЗО.

«Я уже неделю как гендиректор клуба. О задержании бывшего гендиректора клуба не знаю, я с ним не на связи», — сказал Гаджиев.

По его словам, у «Адмирала» сейчас нет долгов. «У нас очень высокая финансовая дисциплина. Задача у нас всегда была одна — играть на радость болельщикам, соответствовать высокому статусу, который имеет Приморский край. Спортивные задачи — игра в плей-офф и выход во второй круг, мы, как амбициозный клуб, мечтаем о Кубке Гагарина», — отметил он.

«Адмирал» в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде с «Витязем». Клуб претендует на место в плей-офф и занимает пока восьмое место в таблице Восточной конференции.

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