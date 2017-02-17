Гулявцев останется в «Северстали», по помощникам тренера вопрос открыт
Директор череповецкой «Северстали» Алексей Кознев подвёл предварительные итоги работы тренерского штаба клуба во главе с Александром Гулявцевым.
«Подводя некоторые итоги сезона, скажу, что изменения будут не только в составе, но и в тренерском штабе, в работе которого были ошибки. Будет проведён анализ его работы. Сейчас могу сказать, что Александр Вячеславович Гулявцев останется в тренерском штабе. По помощникам тренера вопрос открыт», — цитирует Кознева
После 59 игр «Северсталь» набрала 71 очко и в очередной раз не смогла пробиться в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter