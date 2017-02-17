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17 февраля 2017, 17:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В Москве задержали гендиректора «Адмирала»

Илья Митькин (в настоящее время известен как Спокойнов) задержан в Москве.

Митькина везут во Владивосток. Адвокат политтехнолога Илья Шутков сообщил, что на момент публикации следственные действия с политтехнологом проводятся в Новосибирске. Юрист не знает причин задержания.

По информации «Тайги.инфо», Митькин работал, в частности, в Алтайском крае на «Единую Россию» на выборах 2011 года в Госдуму и региональное Заксобрание. Впервые СМИ связали фамилию Митькина с Алтайским краем в 2004 году. Тогда он, якобы, выступая у здания региональной администрации, называл себя советником Михаила Евдокимова, ставшего потом губернатором и погибшего в ДТП.

По данным приморских медиа, Митькина задержали ещё раньше — в декабре 2016 года. «Приморье24» сообщало о его задержание в Москве ещё 24 декабря. «ФедералПресс» же утверждало, что тогда задержали его супругу Марину Свиридову. Политтехнолога называли советником Сергея Неверова в нынешнем составе Госдумы, однако пресс-секретарь депутата Лилия Бирюкова опровергла это.

В последнее время Илья Митькин, чьи настоящие имя и фамилия, якобы, Заур Зельдович, являлся ближайшим советником губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Кроме того, Митькин (или Спокойнов) возглавлял хоккейный клуб «Адмирал».

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Гендиректор ХК «Адмирал» Гаджиев не знает о задержании бывшего гендиректора клуба

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор владивостокского «Адмирала», руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев хоккейного клуба, Камил Гаджиев не знает о задержании бывшего гендиректора клуба Ильи Спокойнова. Об этом он рассказал ТАСС.
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