Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28813239/
17 февраля 2017, 16:51 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вице-президент клуба: Тренер Дуайер вернется в «Медвешчак», если клуб останется в КХЛ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер имеет договоренность с хорватским клубом о его возвращении, если команда продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Медвешчака» Маркантонио Белинич.

Хорватский клуб закончил регулярный чемпионат КХЛ на 12-м месте в Западной конференции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Медвешчак» закончил регулярный чемпионат КХЛ на 12-м месте в Западной конференции, набрав 69 очков. 31 января Горди Дуайер покинул пост главного тренера и перешел в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Коннор Кэмерон, который по окончанию регулярного чемпионата вошел в тренерский штаб Дуайера в новом клубе. На последний матч регулярного чемпионата с братиславским «Слованом» в заявке «Медвешчака» осталось 12 полевых игроков.

«Решение о будущем “Медвешчака” зависит от КХЛ, от их стратегии, плана развития лиги. Мы хотим играть в КХЛ, второй по силе лиге мира. Большинство наших спонсоров хотят продлить соглашения, некоторые ждут, где мы будем выступать в итоге. У нас есть договоренность с Горди Дуайером, что он вернется в команду, если она останется в КХЛ. Такая же договоренность есть с игроками, которые ушли в европейские лиги», — сказал вице-президент.

«Я доволен той командой, которая была у нас в этом сезоне. У нас собрались не просто хорошие игроки, но и хорошие люди. К сожалению, той работы, которую мы проделали, оказалось недостаточно для выхода в плей-офф, но мы довольны своими игроками», — отметил Белинич.

«Медвешчак» начал выступать в КХЛ с 2013 года, за четыре года сумев однажды выйти в плей-офф. «Четыре года в КХЛ были замечательным опытом для нас, у нас появились друзья во многих клубах. Мы можем сказать только хорошее о времени, проведенном в КХЛ. Надеюсь, у нас будет еще больше хорошего опыта в КХЛ в будущем», — сказал Белинич.

Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Камил Гаджиев назначен на пост генерального директора ХК «Адмирал»

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев заявил агентству «Р-Спорт», что уже неделю является генеральным директором хоккейного клуба из Владивостока.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Хоккеисты "Лады" вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

Бородюк заявил, что намерен продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера

Файфман: переговоры по правам на показ Кубка конфедераций и ЧМ очень далеки от завершения