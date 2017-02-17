Вице-президент клуба: Тренер Дуайер вернется в «Медвешчак», если клуб останется в КХЛ

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«Медвешчак» закончил регулярный чемпионат КХЛ на 12-м месте в Западной конференции, набрав 69 очков. 31 января Горди Дуайер покинул пост главного тренера и перешел в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Коннор Кэмерон, который по окончанию регулярного чемпионата вошел в тренерский штаб Дуайера в новом клубе. На последний матч регулярного чемпионата с братиславским «Слованом» в заявке «Медвешчака» осталось 12 полевых игроков.

«Решение о будущем “Медвешчака” зависит от КХЛ, от их стратегии, плана развития лиги. Мы хотим играть в КХЛ, второй по силе лиге мира. Большинство наших спонсоров хотят продлить соглашения, некоторые ждут, где мы будем выступать в итоге. У нас есть договоренность с Горди Дуайером, что он вернется в команду, если она останется в КХЛ. Такая же договоренность есть с игроками, которые ушли в европейские лиги», — сказал вице-президент.

«Я доволен той командой, которая была у нас в этом сезоне. У нас собрались не просто хорошие игроки, но и хорошие люди. К сожалению, той работы, которую мы проделали, оказалось недостаточно для выхода в плей-офф, но мы довольны своими игроками», — отметил Белинич.