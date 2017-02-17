Хоккейных агентов могут обязать вносить аккредитационный взнос и ежегодные платы

Путём введения нового законодательства, инициатором которого является Минспорт, агента или посредника обяжут вносить аккредитационный взнос, составляющий порядка 10 млн рублей и ежегодный взнос на поддержание действия полученной аккредитации, составляющий порядка 3 млн руб. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Суть нововведения состоит в том, что агент, он же — посредник, для получения аккредитации будет обязан платить немаленькие суммы. Работать, по всей видимости, он сможет не только в хоккее, но и во всём спорте в целом. То бишь представлять интересы клиентов из других видов спорта, которые захотят с ним сотрудничать.

Таким образом, помимо обязательных налоговых выплат, которые предусматривает законодательство РФ, придётся вносить дополнительные немаленькие средства, целевое использование которых может подвергаться людьми, выплачивающих их, серьёзному сомнению. Многие в этой связи логично задаются вопросом: “С какой стати, кому и на что я должен платить такие суммы из личного кармана?”. То бишь получается эдакая “обязаловка”.



Кому она может быть выгодна? Разумеется тем, кто является инициатором сборов. Кто может себе это позволить? Крупные агенты, которые, по сути, могут стать монополистами на рынке. Ведь человек, чьи возможности не позволяют платить серьёзные деньги, просто разорится. Или же побежит в крупное агентство за помощью. Разумеется, под определённый процент», — пояснил источник.