«Трактор» на льду. Несколько слов о сопернике «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ
До конца «регулярки» КХЛ остался всего один тур. Однако уже сейчас четвертьфинальная пара «Барыс» — «Трактор» сформирована окончательно. В этом сезоне команды встречались два раза в официальных встречах, и пока счет личного противостояния ничейный. Подробнее о первом сопернике столичного клуба в рамках
плей-офф в материале Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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На момент написания статьи челябинский «Трактор» провел в нынешнем сезоне 59 матчей, из которых 29 завершил победой. Самый крупный победный счет был зафиксирован в гостевой встрече с череповецкой дружиной «Северсталь» — 2:7. В свою очередь разгромом является проигрыш «Динамо» из Москвы. Счет январского поединка составил 2:6 («Трактор» также играл в гостях).
В целом, этот сезон складывается для «Трактора» довольно хорошо. Команда имеет свою стабильность, а также ряд полезных игроков, которые отметились индивидуальными достижения по ходу розыгрыша.
Так, Илья Зиновьев с 10 октября 2016 года по 16-е октября был признан лучшим новичком недели. Тем же октябрем, голкипер Павел Францоуз становился лучшим вратарем. Другой страж ворот «Трактора» Василий Демченко был отмечен званием «лучший голкипер месяца» (ноябрь, 2016).
Павел Францоуз.
Кроме того, Францоуз на данный момент значится лидером по отбитым броскам. Процентное соотношение равняется 95,3. Плюс ко всему он идет вторым по коэффициенту надежности. Из 872 бросков в его ворота, Павел отбил 831 и сыграл пять игр на «ноль».
Кирилл Кольцов замыкает тройку лучших
Максим Якуценя.
Нападающий Максим Якуценя по статистике является игроком в своем амплуа, имеющий самое большое количество игрового времени. А защитник «Трактора» Владимир Денисов идет четвертым по числу силовых приемов.
Лучшим снайпером команды является Максим Якуценя, отметившийся взятием ворот 15 раз.
В личном противостоянии между «Барысом» и «Трактором» в этом сезоне пока ничья. Команды отметились по одной победе в двух матчах регулярного чемпионата между собой. Причем встречи завершились с одинаковым счетом 3:4. И в обоих случаях победу праздновали гости.
Отметим, что в составе «Трактора» играет
Напомним, в первом раунде
Первые два матча в
Старт
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