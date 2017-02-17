«Трактор» на льду. Несколько слов о сопернике «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На момент написания статьи челябинский «Трактор» провел в нынешнем сезоне 59 матчей, из которых 29 завершил победой. Самый крупный победный счет был зафиксирован в гостевой встрече с череповецкой дружиной «Северсталь» — 2:7. В свою очередь разгромом является проигрыш «Динамо» из Москвы. Счет январского поединка составил 2:6 («Трактор» также играл в гостях).

В целом, этот сезон складывается для «Трактора» довольно хорошо. Команда имеет свою стабильность, а также ряд полезных игроков, которые отметились индивидуальными достижения по ходу розыгрыша.

Так, Илья Зиновьев с 10 октября 2016 года по 16-е октября был признан лучшим новичком недели. Тем же октябрем, голкипер Павел Францоуз становился лучшим вратарем. Другой страж ворот «Трактора» Василий Демченко был отмечен званием «лучший голкипер месяца» (ноябрь, 2016).

Павел Францоуз.

Кроме того, Францоуз на данный момент значится лидером по отбитым броскам. Процентное соотношение равняется 95,3. Плюс ко всему он идет вторым по коэффициенту надежности. Из 872 бросков в его ворота, Павел отбил 831 и сыграл пять игр на «ноль».

Кирилл Кольцов замыкает тройку лучших защитников-снайперов. На его счету 14 заброшенных шайб и 17 голевых передач.

Максим Якуценя.

Нападающий Максим Якуценя по статистике является игроком в своем амплуа, имеющий самое большое количество игрового времени. А защитник «Трактора» Владимир Денисов идет четвертым по числу силовых приемов.

Лучшим снайпером команды является Максим Якуценя, отметившийся взятием ворот 15 раз.

В личном противостоянии между «Барысом» и «Трактором» в этом сезоне пока ничья. Команды отметились по одной победе в двух матчах регулярного чемпионата между собой. Причем встречи завершились с одинаковым счетом 3:4. И в обоих случаях победу праздновали гости.

Отметим, что в составе «Трактора» играет экс-хоккеист «Барыса» Иржи Новотны, который всегда отмечает, что любит проводить матчи в Астане. К центрфорварду в столице также до сих пор тепло относятся болельщики. Иржи пропустил начало сезона из-за болезни и на сегодняшний день сыграл за челябинский клуб 20 матчей, забил четыре шайбы и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Барыс» (90 очков) сыграет с «Трактором». Челябинский клуб набрал 96 очков в регулярном чемпионате и получит преимущество домашней площадки.

Первые два матча в плей-офф между «Барысом» и «Трактором» пройдут в Челябинске, затем серия переедет в Астану, после чего в случае необходимости команды проведут по одной домашней игре.