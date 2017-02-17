Камил Гаджиев назначен на пост генерального директора ХК «Адмирал»
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев заявил агентству «Р-Спорт», что уже неделю является генеральным директором хоккейного клуба из Владивостока.
«Адмирал» в четверг в гостях в овертайме уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Чтобы сохранить за собой восьмое место в Восточной конференции, дающее право сыграть в
«Я уже неделю как являюсь генеральным директором “Адмирала”. Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу», — сказал Гаджиев по телефону.
По его словам, перед «Адмиралом»
«С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы “Адмирал” не был сугубо дальневосточным брендом, название клуба должно быть понятно всем в России», — подчеркнул Гаджиев.
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