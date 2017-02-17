Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28812800/
17 февраля 2017, 16:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Камил Гаджиев назначен на пост генерального директора ХК «Адмирал»

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев заявил агентству «Р-Спорт», что уже неделю является генеральным директором хоккейного клуба из Владивостока.

«Адмирал» в четверг в гостях в овертайме уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Чтобы сохранить за собой восьмое место в Восточной конференции, дающее право сыграть в плей-офф, дальневосточникам достаточно набрать одно очко в заключительном выездном матче «регулярки» с подмосковным «Витязем» 18 февраля. ­.

«Я уже неделю как являюсь генеральным директором “Адмирала”. Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу», — сказал Гаджиев по телефону.

По его словам, перед «Адмиралом» по-прежнему стоит задача по выходу в плей-офф. «После матча с “Динамо” пообщался с руководителями команды и хоккеистами. Очень надеюсь, что нам удастся попасть в плей-офф, это вопрос номер один. Кроме того, никто не снимает задачи пройти во второй раунд, наши амбиции обычным попаданием в плей-офф не ограничиваются. Мы еще побьемся и удивим болельщиков», — заверил собеседник агентства.

«С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы “Адмирал” не был сугубо дальневосточным брендом, название клуба должно быть понятно всем в России», — подчеркнул Гаджиев.

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Максим Третьяк: Азиатская лига — очень приличная, корейцев вполконька не обыграть

Максим Третьяк: Азиатская лига — очень приличная, корейцев вполконька не обыграть

Внук прославленного советского голкипера, дебютировавший в этом сезоне в КХЛ за «Адмирал» и сыгравший несколько матчей в Азиатской лиге за «Сахалин», в интервью «СЭ» рассказал о том, почему не стоит бояться обменов, какой уровень у хоккеистов из Кореи, а также объяснил, почему он не читает спортивные сайты.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями