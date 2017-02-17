Камил Гаджиев назначен на пост генерального директора ХК «Адмирал»

«Адмирал» в четверг в гостях в овертайме уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Чтобы сохранить за собой восьмое место в Восточной конференции, дающее право сыграть в плей-офф, дальневосточникам достаточно набрать одно очко в заключительном выездном матче «регулярки» с подмосковным «Витязем» 18 февраля. ­.

«Я уже неделю как являюсь генеральным директором “Адмирала”. Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу», — сказал Гаджиев по телефону.

По его словам, перед «Адмиралом» по-прежнему стоит задача по выходу в плей-офф. «После матча с “Динамо” пообщался с руководителями команды и хоккеистами. Очень надеюсь, что нам удастся попасть в плей-офф, это вопрос номер один. Кроме того, никто не снимает задачи пройти во второй раунд, наши амбиции обычным попаданием в плей-офф не ограничиваются. Мы еще побьемся и удивим болельщиков», — заверил собеседник агентства.

«С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы “Адмирал” не был сугубо дальневосточным брендом, название клуба должно быть понятно всем в России», — подчеркнул Гаджиев.