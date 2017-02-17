Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

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В пятницу борт с российской командой, направлявшейся в Уфу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Риги. Никто не пострадал, самолет самостоятельно прибыл на стоянку. Компания-перевозчик Vim Airlines предоставила российским пассажирам гостиницу, в которой они ожидают рейса — в субботу «Ладе» предстоит заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Инцидент сегодня действительно произошел, — сообщил Вдовин. — Все в порядке, команда сейчас в гостинице, которую предоставила авиакомпания, и ожидает вылета. Это произойдет в течение ближайших трех-четырех часов, болельщики могут не беспокоиться».