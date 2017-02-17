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17 февраля 2017, 16:20 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Игроки и тренерский штаб тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» вылетят из аэропорта Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.

В пятницу самолет с российской командой направлявшейся в Уфу выкатился за пределы <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосы в аэропорту Риги. Увеличить
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В пятницу борт с российской командой, направлявшейся в Уфу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Риги. Никто не пострадал, самолет самостоятельно прибыл на стоянку. Компания-перевозчик Vim Airlines предоставила российским пассажирам гостиницу, в которой они ожидают рейса — в субботу «Ладе» предстоит заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Инцидент сегодня действительно произошел, — сообщил Вдовин. — Все в порядке, команда сейчас в гостинице, которую предоставила авиакомпания, и ожидает вылета. Это произойдет в течение ближайших трех-четырех часов, болельщики могут не беспокоиться».

Тольяттинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира.

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Масальскис: Паники в самолете с игроками ХК «Лада», который «увело» с полосы, не было

РИГА, 17 фев — РИА Новости. Паники на борту самолета Vim Airlines с хоккеистами «Лады», который в пятницу выкатился за пределы взлетной полосы в рижском аэропорту, не было, рассказал журналистам голкипер клуба КХЛ «Лада» и экс-игрок сборной Латвии по хоккею Эдгарс Масальскис.
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17 февраля

Хоккеисты "Лады" вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

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