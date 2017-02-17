Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Игроки и тренерский штаб тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» вылетят из аэропорта Риги в Уфу в течение ближайших
трех-четырех часов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу борт с российской командой, направлявшейся в Уфу, выкатился за пределы
«Инцидент сегодня действительно произошел, — сообщил Вдовин. — Все в порядке, команда сейчас в гостинице, которую предоставила авиакомпания, и ожидает вылета. Это произойдет в течение ближайших
Тольяттинский клуб потерял все шансы на выход в
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