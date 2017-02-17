Вячеслав Федоренков: Всю газету я все-таки не доел, остановился на 5-й полосе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Признаюсь честно: мои коллеги по «Прессболу» чуть-чуть слукавили, когда написали, что я съел всю газету. Всю газету я все-таки не доел, остановился на 5-й полосе. Просто к этому времени коллеги, собравшиеся в пресс-центре, откровенно заскучали и полностью утратили интерес к мероприятию. Ужин из газеты на тот момент длился уже более получаса, и какого-то дополнительного экшена я им дать не мог. В любом случае, считаю, обещание свое я сдержал. Вообще, не придавал бы большого значения всему этому. Настоящий мужик и настоящий журналист должен держать свое слово, это нормально. Подобные истории в спорте встречаются довольно часто.

Какова газета на вкус?

А вы когда-нибудь сами ели газету?

Не доводилось.

Тогда вам меня не понять… А описать это не смогу, слов не хватит, несмотря на весь журналистский опыт.

В Интернете хватает роликов о том, что Coca-Cola способна растворить абсолютно все. Тоже использовали ее в качестве растворителя?

Я вот о том, что кола растворяет даже детские зубы, вспомнил уже во время еды. И очень удачно на столе стояла бутылочка, оставшаяся после одной из пресс-конференций, — приводит слова Федоренкова life.ru.



Утром 17 февраля Лайф вновь связался с Федоренковым.

Как самочувствие?

Прекрасно! Не поверите — уже позавтракал и сейчас собираюсь в тренажерный зал.