Вячеслав Федоренков: Всю газету я все-таки не доел, остановился на 5-й полосе
Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков сдержал обещание и съел часть номера родной газеты. Напомним, автор обещал съесть газету, если минское «Динамо» пробьется в
плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Признаюсь честно: мои коллеги по «Прессболу»
Какова газета на вкус?
А вы
Не доводилось.
Тогда вам меня не понять… А описать это не смогу, слов не хватит, несмотря на весь журналистский опыт.
В Интернете хватает роликов о том, что
Я вот о том, что кола растворяет даже детские зубы, вспомнил уже во время еды. И очень удачно на столе стояла бутылочка, оставшаяся после одной из
Утром 17 февраля Лайф вновь связался с Федоренковым.
Как самочувствие?
Прекрасно! Не поверите — уже позавтракал и сейчас собираюсь в тренажерный зал.
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