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17 февраля 2017, 15:52 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Масальскис: Паники в самолете с игроками ХК «Лада», который «увело» с полосы, не было

РИГА, 17 фев — РИА Новости. Паники на борту самолета Vim Airlines с хоккеистами «Лады», который в пятницу выкатился за пределы взлетной полосы в рижском аэропорту, не было, рассказал журналистам голкипер клуба КХЛ «Лада» и экс-игрок сборной Латвии по хоккею Эдгарс Масальскис.

«Испугаться не успели, все произошло очень быстро. Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будем ждать другой самолет, так как у нас запланирована игра в Уфе», — рассказал Масальскис.

В пятницу в международном аэропорту Рига самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на взлетно-посадочной полосе. На борту чартерного рейса в Уфу находилось 43 пассажира, среди них хоккеисты выступающего в КХЛ клуба «Лада» и семь членов экипажа, пострадавших нет. Сейчас самолет помещен на стоянку, причины ЧП выясняются.

В четверг «Лада» в Риге уступила в овертайме местному «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с «Салаватом Юлаевым». В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.

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Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Игроки и тренерский штаб тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» вылетят из аэропорта Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.
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