Масальскис: Паники в самолете с игроками ХК «Лада», который «увело» с полосы, не было
РИГА, 17 фев — РИА Новости. Паники на борту самолета Vim Airlines с хоккеистами «Лады», который в пятницу выкатился за пределы взлетной полосы в рижском аэропорту, не было, рассказал журналистам голкипер клуба КХЛ «Лада» и
экс-игрок сборной Латвии по хоккею Эдгарс Масальскис.
«Испугаться не успели, все произошло очень быстро. Соскользнули с полосы,
В пятницу в международном аэропорту Рига самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на
В четверг «Лада» в Риге уступила в овертайме местному «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с «Салаватом Юлаевым». В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter