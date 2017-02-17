Масальскис: Паники в самолете с игроками ХК «Лада», который «увело» с полосы, не было

«Испугаться не успели, все произошло очень быстро. Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будем ждать другой самолет, так как у нас запланирована игра в Уфе», — рассказал Масальскис.

В пятницу в международном аэропорту Рига самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на взлетно-посадочной полосе. На борту чартерного рейса в Уфу находилось 43 пассажира, среди них хоккеисты выступающего в КХЛ клуба «Лада» и семь членов экипажа, пострадавших нет. Сейчас самолет помещен на стоянку, причины ЧП выясняются.

В четверг «Лада» в Риге уступила в овертайме местному «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с «Салаватом Юлаевым». В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.