Аболс: Самолет с игроками ХК «Лада» «увело» с полосы в поле, все закончилось хорошо
ТОЛЬЯТТИ, 17 фев —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Самолет с хоккеистами «Лады» в аэропорту Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле, но все закончилось хорошо, все живы и целы, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.
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В четверг «Лада» в Риге уступила в овертайме местному «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с «Салаватом Юлаевым». В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.
«Случился неприятный инцидент, но с хорошим исходом. Начали разгоняться, и самолет повело вправо, в поле. В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идет, льда на полосе вроде бы не было. По предварительной информации один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Неприятно, но с хорошим исходом — все живы и целы», — сказал Аболс по телефону.
«Ждем другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот борт, который привезет “Ак Барс” в Минск, а потом отправится за нами в Ригу», — пояснил тренер.
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