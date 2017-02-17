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17 февраля 2017, 15:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Аболс: Самолет с игроками ХК «Лада» «увело» с полосы в поле, все закончилось хорошо

ТОЛЬЯТТИ, 17 фев — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Самолет с хоккеистами «Лады» в аэропорту Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле, но все закончилось хорошо, все живы и целы, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

<em>ТОЛЬЯТТИ 17 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Евгений Чурилин.</em> Самолет с хоккеистами Лады в аэропорту Риги выкатился за пределы <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосы в поле но все закончилось хорошо все живы и целы сообщил агентству Р-Спорт главный тренер тольяттинского клуба <span class=error>Артис</span> <span class=error>Аболс</span>. Увеличить
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В четверг «Лада» в Риге уступила в овертайме местному «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с «Салаватом Юлаевым». В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.

«Случился неприятный инцидент, но с хорошим исходом. Начали разгоняться, и самолет повело вправо, в поле. В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идет, льда на полосе вроде бы не было. По предварительной информации один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Неприятно, но с хорошим исходом — все живы и целы», — сказал Аболс по телефону.

«Ждем другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот борт, который привезет “Ак Барс” в Минск, а потом отправится за нами в Ригу», — пояснил тренер.

Лада
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Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Игроки и тренерский штаб тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» вылетят из аэропорта Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.
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