От Окулова до Метсолы. На кого будут тратить деньги топ-клубы?

Совсем недавно хоккейную общественность всколыхнула информация об интересе к молодому нападающему «Сибири» Константину Окулову со стороны двух «армейских» коллективов. Выясняем, кто ещё из игроков КХЛ по итогам регулярного чемпионата заслужил повышение.

Константин Окулов («Сибирь»)

Окулов, как и многие другие, раскрывшиеся в «Сибири» таланты, подводился к основному составу постепенно, сыграв первые матчи за новосибирский клуб ещё в сезоне-2013/14. А заговорили о новой звёздочке в составе «Сибири» только в прошлом сезоне, когда Окулов поразил всех своими быстрыми руками, особенно при исполнении буллитов. Этот чемпионат Константин уже проводит в качестве одного из основных центрфорвардов новосибирской команды, а болельщики и специалисты отмечают не только замечательную технику Окулова, но и его отличное видение площадки. Неудивительно, что молодой игрок с русским паспортом, играющий на столь дефицитной позиции и обладающий таким спектром навыков, заинтересовал ведущие российские клубы. Контракт Окулова с «Сибирью» истекает в этом апреле, и вполне возможно, что следующий сезон Константин начнёт в другой команде.

Максим Шалунов («Сибирь»)

«Сибирь» в этом сезоне — ярмарка молодых российских талантов, поэтому неудивительно, что большинство игроков в нашем списке представляют новосибирский клуб. На очереди Максим Шалунов. Этот хоккеист оказался не нужен в родном Челябинске, за что «Трактор» был наказан в плей-офф 2015 года, когда «Сибирь» прошла бывшую команду Шалунова в первом раунде, а сам Максим с удовольствием забрасывал шайбы в ворота челябинцев. В дальнейшем Шалунов продолжал прогрессировать, а в этом сезоне его связка с Сергеем Шумаковым стала одной из самых забивных в КХЛ. Максим берёт своё за счёт быстрого, лёгкого катания и хлёсткого кистевого броска, который признаётся специалистами одним из лучших в лиге. Кроме того, габариты позволяют Шалунову доминировать на пятачке и разбрасывать плечами оппонентов в игровых единоборствах. Контракт Шалунова с «Сибирью» заканчивается в этом сезоне. Он интересен ведущим российским клубам, но помимо них на хоккеиста претендует и клуб НХЛ «Чикаго», который выбрал Максима на драфте-2011. Поэтому Шалунову в грядущее межсезонье предстоит сложный, но интересный выбор.

Сергей Шумаков («Сибирь»)

Постоянный партнёр Шалунова в «Сибири», ещё один талантливый хоккеист, которого не заметили в Челябинске, но разглядели в Новосибирске. Когда Шалунов только появился в «Сибири», Шумаков уже вёл команду к самому успешному сезону в истории, но затем два одарённых хоккеиста шагали вместе. В этом сезоне Сергей и Максим уже дважды съездили на этапы Евротура, и, что примечательно, оба были выиграны российской командой. Шумаков не обладает габаритами Шалунова, зато этому хоккеисту не занимать таланта снайпера, умеющего вовремя открыться и нанести точный бросок. Контракт у Шумакова также заканчивается в этом сезоне, но Сергей не задрафтован в НХЛ, а потому варианты продолжения карьеры наверняка будут только в России. Разойдутся ли пути Шалунова и Шумакова? Это, безусловно, одна из интриг межсезонья.

Миро Аалтонен («Витязь»)

«Витязь» наряду с «Сибирью» открыл в этом сезоне несколько новых, интересных имён. Один из них Миро Аалтонен. Этот ещё достаточно молодой финский центрфорвард перебрался в Подольск с неплохой статистикой в СМ-Лиге, и просто удивительно, почему Миро приглянулся только «Витязю». Под руководством Валерия Белова Аалтонен проводит лучший в карьере сезон, а легионерское звено «Витязя» стало одним из самых ярких во всей лиге. Миро прекрасно видит площадку, обладает отменным чувством паса. Небольшие габариты он компенсирует скоростью в ногах и резкостью движений. Аалтонен хорош не только в подыгрыше, он отлично чувствует момент для гола. Миро приехал в КХЛ из Финляндии и наверняка рассматривает нашу лигу как промежуточный этап перед НХЛ. Но ещё один сезон провести в России ему не помешает, и что-то подсказывает, что закреплять свой успех он будет уже не в «Витязе».

Якуб Ержабек («Витязь»)

Если в атаке у «Витязя» блистал Аалтонен, то в защите главной звездой сезона стал Якуб Ержабек, игравший до этого только в Чехии. Ержабек показал себя надёжным, цепким, отлично выбирающим позицию защитником. Не менее полезен Якуб и в атакующих действиях: он пятый в лиге защитник-бомбардир и четвёртый ассистент в своём амплуа. Контракт с «Витязем» у Якуба заканчивается в конце апреля, и наверняка у Ержабека не будет отбоя от клубов, которым нужен умный защитник под большинство.

Анатолий Голышев («Автомобилист»)

Сезон у талантливого нападающего «Автомобилиста» явно не задаётся: невезение в матчах, ссылки в фарм-клуб, и, как следствие, серьёзный недобор очков как у Голышева в личной копилке, так и у команды. Ярко блеснув в прошлом сезоне, в этом чемпионате Анатолий проходит своеобразный период «хоккейного похмелья». Очки даются с трудом, пропала легкость на льду, делавшая Голышева неуловимым в прошлом сезоне. При этом Анатолий стабильно вызывается в сборную России на этапы Евротура, и в этих матчах напоминает самого себя образца прошлого сезона. Владимир Крикунов считает, что в сборной Голышев преображается из-за новых эмоций, так может переход в новую команду даст необходимый импульс клубной карьере талантливого нападающего? Правда, есть интересный момент: в прошлом сезоне перед дедлайном Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» до апреля 2019 года. Впрочем, вряд ли генеральный менеджер екатеринбуржцев Олег Гросс действительно полагал, что Анатолий будет играть за «Автомобилист» до этого времени.

Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)

Хоккеист, которому давно пора попробовать себя в топ-клубах. Блеснув ещё в сезоне-2012/13 за новокузнецкий «Металлург», Кагарлицкий перешёл на повышение в крепкий «Донбасс», где начал следующий сезон, но в самом его начале получил серьёзную травму, притормозившей его взлёт. После восстановления и закрытия проекта «Донбасс» Кагарлицкий вернулся в родную «Северсталь», где и играет уже третий сезон, стабильно набирая больше всех очков в команде. Главной особенностью хоккеиста Кагарлицкого является феноменальная скорость, а также умение прекрасно контролировать шайбу в быстром отрыве. В этом сезоне у Дмитрия заканчивается контракт и вполне возможно, что уже в следующем чемпионате он будет с новой командой бороться за кубок Гагарина.

Никита Филатов («Лада»)

А вот пример хоккеиста, которому давалось множество шансов, но в силу разных причин они не были реализованы. Филатов — один из самых талантливых и технически оснащенных игроков своего поколения. Но непростой характер мешал Никите, как в НХЛ, так и в ведущих клубах России. Шанс Филатову давали родной ЦСКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и даже «Торпедо» с требовательным Петерисом Скудрой у руля. Никита выдавал яркие отрезки, демонстрировал свои золотые руки, филигранную технику, отменный бросок, но затем уходил в тень. Всё изменилось в нынешнем сезоне. Филатов весь чемпионат является лидером тольяттинской «Лады», а также проводит статистически лучший сезон в карьере. Никита повзрослел и остепенился, но самое главное, что он сохранил при себе все умения. Такой Филатов пригодится любому сильному клубу, и вряд ли ещё год контракта с «Ладой» станет преградой для возможного переезда хоккеиста уже этим летом.



Кирилл Семёнов («Металлург» Нк)

Мы привыкли к тому, что новокузнецкий «Металлург» ни за что не борется в КХЛ, но при этом стабильно открывает дорогу в большой хоккей нескольким игрокам в сезоне. В этом чемпионате «Кузня» выступила совсем плохо, а единственным светлым пятном стал Кирилл Семёнов. Молодой нападающий обладает совсем миниатюрными для хоккеиста габаритами, но при этом Семёнов отличается своей напористостью и хорошей спортивной наглостью. У Кирилла прекрасные быстрые руки, он может одним движением оставить защитника не у дел либо нанести неотразимый кистевой бросок. В современном хоккее преобладают мощные, фактурные игроки, но есть спрос и на умных, тонких хоккеистов. Контракт Семёнова с Новокузнецком истекает в этом апреле, и, думается, он будет рад любому предложению из КХЛ.