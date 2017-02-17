От Окулова до Метсолы. На кого будут тратить деньги топ-клубы?
Новосибирская четвёрка, повзрослевший Филатов и заскучавший Голышев. Кто ещё помимо Окулова может заинтересовать
топ-клубы КХЛ?
Совсем недавно хоккейную общественность всколыхнула информация об интересе к молодому нападающему «Сибири» Константину Окулову со стороны двух «армейских» коллективов. Выясняем, кто ещё из игроков КХЛ по итогам регулярного чемпионата заслужил повышение.
Константин Окулов («Сибирь»)
Окулов, как и многие другие, раскрывшиеся в «Сибири» таланты, подводился к основному составу постепенно, сыграв первые матчи за новосибирский клуб ещё в сезоне-2013/14. А заговорили о новой звёздочке в составе «Сибири» только в прошлом сезоне, когда Окулов поразил всех своими быстрыми руками, особенно при исполнении буллитов. Этот чемпионат Константин уже проводит в качестве одного из основных центрфорвардов новосибирской команды, а болельщики и специалисты отмечают не только замечательную технику Окулова, но и его отличное видение площадки. Неудивительно, что молодой игрок с русским паспортом, играющий на столь дефицитной позиции и обладающий таким спектром навыков, заинтересовал ведущие российские клубы. Контракт Окулова с «Сибирью» истекает в этом апреле, и вполне возможно, что следующий сезон Константин начнёт в другой команде.
Максим Шалунов («Сибирь»)
«Сибирь» в этом сезоне — ярмарка молодых российских талантов, поэтому неудивительно, что большинство игроков в нашем списке представляют новосибирский клуб. На очереди Максим Шалунов. Этот хоккеист оказался не нужен в родном Челябинске, за что «Трактор» был наказан в
Сергей Шумаков («Сибирь»)
Постоянный партнёр Шалунова в «Сибири», ещё один талантливый хоккеист, которого не заметили в Челябинске, но разглядели в Новосибирске. Когда Шалунов только появился в «Сибири», Шумаков уже вёл команду к самому успешному сезону в истории, но затем два одарённых хоккеиста шагали вместе. В этом сезоне Сергей и Максим уже дважды съездили на этапы Евротура, и, что примечательно, оба были выиграны российской командой. Шумаков не обладает габаритами Шалунова, зато этому хоккеисту не занимать таланта снайпера, умеющего вовремя открыться и нанести точный бросок. Контракт у Шумакова также заканчивается в этом сезоне, но Сергей не задрафтован в НХЛ, а потому варианты продолжения карьеры наверняка будут только в России. Разойдутся ли пути Шалунова и Шумакова? Это, безусловно, одна из интриг межсезонья.
Миро Аалтонен («Витязь»)
«Витязь» наряду с «Сибирью» открыл в этом сезоне несколько новых, интересных имён. Один из них Миро Аалтонен. Этот ещё достаточно молодой финский центрфорвард перебрался в Подольск с неплохой статистикой в
Якуб Ержабек («Витязь»)
Если в атаке у «Витязя» блистал Аалтонен, то в защите главной звездой сезона стал Якуб Ержабек, игравший до этого только в Чехии. Ержабек показал себя надёжным, цепким, отлично выбирающим позицию защитником. Не менее полезен Якуб и в атакующих действиях: он пятый в лиге
Анатолий Голышев («Автомобилист»)
Сезон у талантливого нападающего «Автомобилиста» явно не задаётся: невезение в матчах, ссылки в
Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)
Хоккеист, которому давно пора попробовать себя в
Никита Филатов («Лада»)
А вот пример хоккеиста, которому давалось множество шансов, но в силу разных причин они не были реализованы. Филатов — один из самых талантливых и технически оснащенных игроков своего поколения. Но непростой характер мешал Никите, как в НХЛ, так и в ведущих клубах России. Шанс Филатову давали родной ЦСКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и даже «Торпедо» с требовательным Петерисом Скудрой у руля. Никита выдавал яркие отрезки, демонстрировал свои золотые руки, филигранную технику, отменный бросок, но затем уходил в тень. Всё изменилось в нынешнем сезоне. Филатов весь чемпионат является лидером тольяттинской «Лады», а также проводит статистически лучший сезон в карьере. Никита повзрослел и остепенился, но самое главное, что он сохранил при себе все умения. Такой Филатов пригодится любому сильному клубу, и вряд ли ещё год контракта с «Ладой» станет преградой для возможного переезда хоккеиста уже этим летом.
Кирилл Семёнов («Металлург» Нк)
Мы привыкли к тому, что новокузнецкий «Металлург» ни за что не борется в КХЛ, но при этом стабильно открывает дорогу в большой хоккей нескольким игрокам в сезоне. В этом чемпионате «Кузня» выступила совсем плохо, а единственным светлым пятном стал Кирилл Семёнов. Молодой нападающий обладает совсем миниатюрными для хоккеиста габаритами, но при этом Семёнов отличается своей напористостью и хорошей спортивной наглостью. У Кирилла прекрасные быстрые руки, он может одним движением оставить защитника не у дел либо нанести неотразимый кистевой бросок. В современном хоккее преобладают мощные, фактурные игроки, но есть спрос и на умных, тонких хоккеистов. Контракт Семёнова с Новокузнецком истекает в этом апреле, и, думается, он будет рад любому предложению из КХЛ.
Юха Метсола («Амур»)
Единственный голкипер в нашем списке. Ещё когда хабаровчане объявили о подписании контракта с финном, казалось, что Метсола голкипер
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