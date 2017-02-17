Защитник Мазур остаётся в «Северстали»

Соглашение рассчитано на один год.



В нынешнем сезоне Адам Мазур сыграл за «Северсталь» 59 матчей — он единственный из игроков обороны, кто не пропустил ни одной игры. С 19 (4+15) очками, Мазур является лучшим защитником-бомбардиром череповецкого клуба.



Также шведский защитник входит в тройку лучших игроков нынешнего чемпионата КХЛ по таким показателям, как среднее игровое время (25:37) и блокированные броски соперников (113).