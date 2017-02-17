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17 февраля 2017, 15:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Мазур остаётся в «Северстали»

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» продлил контракт с шведским защитником Адамом Мазуром.

Соглашение рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне Адам Мазур сыграл за «Северсталь» 59 матчей — он единственный из игроков обороны, кто не пропустил ни одной игры. С 19 (4+15) очками, Мазур является лучшим защитником-бомбардиром череповецкого клуба.

Также шведский защитник входит в тройку лучших игроков нынешнего чемпионата КХЛ по таким показателям, как среднее игровое время (25:37) и блокированные броски соперников (113).

Северсталь
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