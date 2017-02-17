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17 февраля 2017, 14:15 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Кевин Лаланд — лучший игрок минского «Динамо» в матче с «Нефтехимиком»

Лучшим игроком минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 Б) был признан голкипер Кевин Лаланд.

Лучшим игроком минского Динамо в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против <span class=error>Нефтехимика</span> (2:1 Б) был признан голкипер <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Лаланд</span>. Увеличить
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Вратарь набрал 58,95% голосов в опросе, проведенном на официальном сайте «Динамо». На втором месте расположился Фредрик Петтерссон (31,11%), тройку лидеров замкнул Кирилл Готовец. Его результат — 1,82%.

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