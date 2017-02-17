Кевин Лаланд — лучший игрок минского «Динамо» в матче с «Нефтехимиком»
Лучшим игроком минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 Б) был признан голкипер Кевин Лаланд.
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Вратарь набрал 58,95% голосов в опросе, проведенном на официальном сайте «Динамо». На втором месте расположился Фредрик Петтерссон (31,11%), тройку лидеров замкнул Кирилл Готовец. Его результат — 1,82%.
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