Максим Третьяк: Азиатская лига — очень приличная, корейцев вполконька не обыграть
Внук прославленного советского голкипера, дебютировавший в этом сезоне в КХЛ за «Адмирал» и сыгравший несколько матчей в Азиатской лиге за «Сахалин», в интервью «СЭ» рассказал о том, почему не стоит бояться обменов, какой уровень у хоккеистов из Кореи, а также объяснил, почему он не читает спортивные сайты.
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НИКАКИХ ОБИД НА ЦСКА НЕ ОСТАЛОСЬ
— Ваш первый сезон в КХЛ подходит к концу. Переход в «Адмирал» оправдал себя?
— Я прекрасно понимал, в какой клуб перехожу. Тренерский штаб, коллектив, прекрасные болельщики, аншлаг на арене. Город замечательный, куча мест, куда интересно сходить. Природа великолепная. Нет, жалеть не о чем, совершенно точно. Рад, что перешел в «Адмирал». Главное, что сбылась мечта —
— Никаких обид на родной клуб не осталось?
— Нет. Обсудили ситуацию с руководством ЦСКА и пришли к выводу, что переход пойдет мне на пользу. Мне очень хотелось сыграть уже в КХЛ. А сам обмен в «Адмирал» произошел быстро — поэтому какие обиды… Не на что обижаться. А вот грусть была немного,
— Но в «Адмирале» уже было два сильных вратаря. Игорь Бобков, который в этом сезоне даже вызывался в сборную, и Иван Налимов.
— Я это знал. И что в этом такого? В ЦСКА были Сорокин и Фаст. В КХЛ сейчас в каждой команде очень приличная вратарская бригада. Бояться обмена, считаю, глупо. Конкуренция — она везде конкуренция, никому и нигде место не гарантировано. Так что тут никаких проблем. Единственное — непросто было так далеко от семьи уезжать. Моя девушка ко мне переехала, но все равно скучаю по родным. В быту порядок, клуб квартиру выделил. Хотя на базе можно жить, она у «Адмирала» просто супер.
— Руководство «Адмирала» четко дало понять, что Третьяка берут на роль третьего вратаря. Не ударило по самолюбию?
— Тут не о самолюбии речь, а о том, что нужно работать, чтобы статус поменялся. Надо пахать и доказывать право на место в воротах. Считаю, что принял обдуманное решение. Мое дело ждать шанса и не упустить его.
— В «Адмирале» немало бывших армейцев.
— Не скажу что их много, но они есть. Барбашев, Плотников, Жафяров… Вообще коллектив хороший, обстановка почти семейная. Праздники вместе отмечаем — Новый год, например, отлично провели. А перед началом сезона, когда представляли новичков, мы все вместе ходили на ледокол «Красин». Нам все показали, рассказали, очень интересно было посмотреть на моторный отсек,
РАЗДЕВАЛКИ НЕ ПЕРЕПУТАЛ, НО БЫЛ НА ГРАНИ
— Владивосток — край японских автомобилей. Не приобрели себе машину?
— Люблю и машины, и сам водить. Да, в городе много хороших автомобилей, и это еще один плюс Владивостока. Но покупать тут машину не буду, нет такой необходимости.
— Ваш дебют в КХЛ пришелся на матч с родным ЦСКА. Какими были ощущения из «другого окопа»?
— Ощущения необычные, конечно. Непривычно было выходить против ЦСКА, начинать на другой стороне площадки. Но быстро пришел в себя. Обычная игра за три очка, на льду друзей нет. Раздевалки не перепутал, но был на грани (смеется).
— Помимо КХЛ в этом сезоне вы еще сыграли в Азиатской лиге за «Сахалин».
— Да, четыре матча за них провел. Кстати, очень интересная лига. Как подготовка к КХЛ — самое то. За «Сахалин» тоже болеют отлично, народу много и коллектив прекрасный, здорово меня приняли. Сыграл я немного, но пару раз в Корее побывал на выезде. А лига очень приличная — я в прошлом году в ВХЛ выступал и скажу, что уровень сопоставимый.
— В Азиатской лиге играет почти вся сборная Кореи. Как полагаете, чего ждать от них на домашней Олимпиаде?
— В полконька их обыграть непросто будет, это сто процентов. Команду они могут неплохую собрать. В лиге много канадцев, американцев, и корейцы растут рядом с ними. Играют весело, скорости высокие, бросить могут чуть ли не с любой позиции на площадке. Насколько знаю, во многих клубах канадские тренеры, так что развивается лига быстро.
— Один из руководителей «Адмирала» Камиль Гаджиев сказал, что переход Третьяка не является имиджевым, и спрос с вас будет вдвое больше.
— Про спрос согласен. Мне нужно работать вдвое больше. И в этом плане разговоры про имидж не раздражают. Я стараюсь концентрироваться на работе. Хоккей для меня важнее любых разговоров.
ОТ ПРЕССЫ НЕ ПРЯЧУСЬ, НО СПОРТИВНЫЕ САЙТЫ НЕ ЧИТАЮ
— Это правда, что вы не читаете спортивные сайты?
— Да, не читаю. Однажды понял для себя, что мне проще это не читать. Просто не хочу — это касается и комментариев разных. Хотя для общения я открыт и не прячусь от прессы. Общаться — общаюсь, у меня нет проблем ни с изданиями, ни с отдельными журналистами. Все интересные спортивные новости мне друзья расскажут или в раздевалке узнаю. В соцсетях я тоже нечастый гость.
— А свои интервью читаете?
— Свои — да. И это интервью обязательно прочитаю (смеется). Вроде бы не было случаев, чтобы мои слова перевирали. Слава богу, мне попадаются порядочные люди. А недоброжелатели есть у всех, наверное. Спорить с
— Нелюбовь к чтению сайтов
— Это давно было, в детстве. На
— Вы верующий человек?
— Да, очень верующий, как и все в моей семье. Считаю, вера помогает во всем. Помогает жить. И не только мне — всем.
— Сергей Федоров отметил, что в ЦСКА будут рады вашему возвращению, когда вы наберетесь опыта игры в КХЛ.
— ЦСКА — родная команда, но я игрок «Адмирала», это теперь мой дом. Нужно
— А что насчет мечты об НХЛ, которая есть у каждого хоккеиста?
— Надо сначала в КХЛ себя показать. Я в НХЛ даже не задрафтован и не придаю этому никакого значения. Все эти разговоры преждевременны. Я в КХЛ еще толком не сыграл. Над этим и буду работать в первую очередь. А там посмотрим, как сложится.
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