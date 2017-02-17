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НИКАКИХ ОБИД НА ЦСКА НЕ ОСТАЛОСЬ

— Ваш первый сезон в КХЛ подходит к концу. Переход в «Адмирал» оправдал себя?

— Я прекрасно понимал, в какой клуб перехожу. Тренерский штаб, коллектив, прекрасные болельщики, аншлаг на арене. Город замечательный, куча мест, куда интересно сходить. Природа великолепная. Нет, жалеть не о чем, совершенно точно. Рад, что перешел в «Адмирал». Главное, что сбылась мечта — наконец-то дебютировал в КХЛ. Пусть играл мало, но главное, что получил хороший опыт. От него уже можно двигаться дальше.

— Никаких обид на родной клуб не осталось?

— Нет. Обсудили ситуацию с руководством ЦСКА и пришли к выводу, что переход пойдет мне на пользу. Мне очень хотелось сыграть уже в КХЛ. А сам обмен в «Адмирал» произошел быстро — поэтому какие обиды… Не на что обижаться. А вот грусть была немного, все-таки столько лет в ЦСКА провел. Но когда приехал в «Адмирал», такие мысли пропали: не до грусти уже было, работы много.

— Но в «Адмирале» уже было два сильных вратаря. Игорь Бобков, который в этом сезоне даже вызывался в сборную, и Иван Налимов.

— Я это знал. И что в этом такого? В ЦСКА были Сорокин и Фаст. В КХЛ сейчас в каждой команде очень приличная вратарская бригада. Бояться обмена, считаю, глупо. Конкуренция — она везде конкуренция, никому и нигде место не гарантировано. Так что тут никаких проблем. Единственное — непросто было так далеко от семьи уезжать. Моя девушка ко мне переехала, но все равно скучаю по родным. В быту порядок, клуб квартиру выделил. Хотя на базе можно жить, она у «Адмирала» просто супер.

— Руководство «Адмирала» четко дало понять, что Третьяка берут на роль третьего вратаря. Не ударило по самолюбию?

— Тут не о самолюбии речь, а о том, что нужно работать, чтобы статус поменялся. Надо пахать и доказывать право на место в воротах. Считаю, что принял обдуманное решение. Мое дело ждать шанса и не упустить его.

— В «Адмирале» немало бывших армейцев.

— Не скажу что их много, но они есть. Барбашев, Плотников, Жафяров… Вообще коллектив хороший, обстановка почти семейная. Праздники вместе отмечаем — Новый год, например, отлично провели. А перед началом сезона, когда представляли новичков, мы все вместе ходили на ледокол «Красин». Нам все показали, рассказали, очень интересно было посмотреть на моторный отсек, кают-компанию.

РАЗДЕВАЛКИ НЕ ПЕРЕПУТАЛ, НО БЫЛ НА ГРАНИ

— Владивосток — край японских автомобилей. Не приобрели себе машину?

— Люблю и машины, и сам водить. Да, в городе много хороших автомобилей, и это еще один плюс Владивостока. Но покупать тут машину не буду, нет такой необходимости.

— Ваш дебют в КХЛ пришелся на матч с родным ЦСКА. Какими были ощущения из «другого окопа»?

— Ощущения необычные, конечно. Непривычно было выходить против ЦСКА, начинать на другой стороне площадки. Но быстро пришел в себя. Обычная игра за три очка, на льду друзей нет. Раздевалки не перепутал, но был на грани (смеется).

— Помимо КХЛ в этом сезоне вы еще сыграли в Азиатской лиге за «Сахалин».

— Да, четыре матча за них провел. Кстати, очень интересная лига. Как подготовка к КХЛ — самое то. За «Сахалин» тоже болеют отлично, народу много и коллектив прекрасный, здорово меня приняли. Сыграл я немного, но пару раз в Корее побывал на выезде. А лига очень приличная — я в прошлом году в ВХЛ выступал и скажу, что уровень сопоставимый.

— В Азиатской лиге играет почти вся сборная Кореи. Как полагаете, чего ждать от них на домашней Олимпиаде?

— В полконька их обыграть непросто будет, это сто процентов. Команду они могут неплохую собрать. В лиге много канадцев, американцев, и корейцы растут рядом с ними. Играют весело, скорости высокие, бросить могут чуть ли не с любой позиции на площадке. Насколько знаю, во многих клубах канадские тренеры, так что развивается лига быстро.

— Один из руководителей «Адмирала» Камиль Гаджиев сказал, что переход Третьяка не является имиджевым, и спрос с вас будет вдвое больше.

— Про спрос согласен. Мне нужно работать вдвое больше. И в этом плане разговоры про имидж не раздражают. Я стараюсь концентрироваться на работе. Хоккей для меня важнее любых разговоров.

ОТ ПРЕССЫ НЕ ПРЯЧУСЬ, НО СПОРТИВНЫЕ САЙТЫ НЕ ЧИТАЮ

— Это правда, что вы не читаете спортивные сайты?

— Да, не читаю. Однажды понял для себя, что мне проще это не читать. Просто не хочу — это касается и комментариев разных. Хотя для общения я открыт и не прячусь от прессы. Общаться — общаюсь, у меня нет проблем ни с изданиями, ни с отдельными журналистами. Все интересные спортивные новости мне друзья расскажут или в раздевалке узнаю. В соцсетях я тоже нечастый гость.

— А свои интервью читаете?

— Свои — да. И это интервью обязательно прочитаю (смеется). Вроде бы не было случаев, чтобы мои слова перевирали. Слава богу, мне попадаются порядочные люди. А недоброжелатели есть у всех, наверное. Спорить с кем-то и в чем-то убеждать не стану.

— Нелюбовь к чтению сайтов как-то связана с историей, когда вам по интернету пришло какое-то проклятие?

— Это давно было, в детстве. На каком-то детском хоккейном форуме прочитали такое. Я человек суеверный, но это и любому другому бы не понравилось. Не знаю и не хочу знать, кто и зачем это написал. Но было страшновато и неприятно. Сходил в церковь после этого. Что сказать… Дай бог им здоровья и все.

— Вы верующий человек?

— Да, очень верующий, как и все в моей семье. Считаю, вера помогает во всем. Помогает жить. И не только мне — всем.

— Сергей Федоров отметил, что в ЦСКА будут рады вашему возвращению, когда вы наберетесь опыта игры в КХЛ.

— ЦСКА — родная команда, но я игрок «Адмирала», это теперь мой дом. Нужно чего-то и тут добиться, заиграть стабильно. О возвращении нет смысла говорить, не надо бежать впереди паровоза. Не люблю загадывать на будущее.

— А что насчет мечты об НХЛ, которая есть у каждого хоккеиста?

— Надо сначала в КХЛ себя показать. Я в НХЛ даже не задрафтован и не придаю этому никакого значения. Все эти разговоры преждевременны. Я в КХЛ еще толком не сыграл. Над этим и буду работать в первую очередь. А там посмотрим, как сложится.