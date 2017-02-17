«Нас хотят уничтожить». Что происходит в башкирском хоккее?

Поистине странные вещи происходят в этом сезоне в башкирском хоккее. С конца лета прошлого года в республике одновременно работают две федерации хоккея. Работают они независимо друг от друга, причём у той, которая существует с 2000 года, по различным причинам была приостановлена аккредитация на проведение соревнований. Объединённая федерация хоккея Башкортостана — так называется новая организация, в правлении которой находится помощник генерального директора «Салавата Юлаева» и депутат Государственного собрания региона Александр Семак.



Дошло даже до того, что родители детей, играющих в детской и юношеской республиканских лигах, написали письмо высшему руководству страны с просьбой разобраться в этой ситуации. По их мнению, новая организация была создана коррумпированными чиновниками, а федерация, работавшая до этого, зарекомендовала себя с положительной стороны.

Мнение Николаева. «Семак решил, что руководить федерацией должны его люди»

Чтобы разобраться в этой ситуации, мы связались с её участниками. Президент федерации хоккея Башкортостана Александр Николаев рассказал, почему у организации была приостановлена аккредитация на проведение соревнований, а также выразил своё отношение ко всей этой истории.



— Какова на данный момент ситуация в федерации хоккея Башкирии?

— У нас приостановлена аккредитация с 15 августа 2016 года. Министерство спорта и молодёжной политики республики выставило нам выдуманные нарушения.



— Какие нарушения вам инкриминируют?

— Нам говорят, что мы не предоставляем состав сборной республики по хоккею, отчёты и не работаем с хоккейными клубами. Я считаю, что это всё надуманные нарушения. Мы 15 лет успешно работаем, и это подчёркивают благодарственные письма в наш адрес. В 2015 году в хоккейный клуб «Салават» пришло новое руководство в лице Семака, и он решил, что федерацией хоккея должен руководить кто-то из его людей. И он лоббировал то, чтобы меня убрали. Нас финансировал благотворительный фонд «Урал». Первый президент Республики Башкортостан является его председателем. Он финансировал и хоккейный клуб, и федерацию хоккея.

В 2015 году у нас сложилась конфликтная ситуация, и в 2016-м господин Семак создал альтернативную организацию, назвав её объединённой федерацией хоккея Башкирии, куда вошли четыре физических лица — сам Семак, Сидякин, Денис Афиногенов и Мазитов. И они получили поддержку чиновников, чтобы эта федерация зарегистрировалась в Минюсте. В 2016-м, после того как нам приостановили аккредитацию, все соревнования проходят под эгидой их федерации. У нас есть административный ресурс в республике, а им нельзя проводить соревнования, но они заставляют, чтобы игры проходили под их эгидой.



Мы все эти претензии, которые нам были предъявлены, устранили, предоставили все необходимые документы, а 22 января нам выставили новые требования. Они это делают, чтобы нас уничтожить!



— Руководство республики на чьей стороне — вашей или новой федерации?

— Сейчас ситуация такова, что мне нужно встретиться с главой республики, чтобы довести до его сведения, что не надо разрушать федерацию хоккея, которая успешно работает 15 лет. Тот метод, который применяет республиканское министерство спорта и молодёжной политики, идёт вразрез со всеми законами. В ближайшее время мы должны найти компромисс и развивать хоккей.



Мы многое сделали — создали в республике детскую и юношескую лигу. Нам надо гордиться этим, а не рушить то, что создавалось. С 2000 года я работал исполнительным директором федерации, а потом меня избрали её президентом, и я успешно работал. Коллектив был хороший, слаженный. Но так сложилось, что создали новую федерацию хоккея и разрушили ту, которая успешно работала.



17 февраля мы увидим решение министерства спорта и молодёжной политики, какую они примут сторону. Этот конфликт выходит на уровень федеральных СМИ. Это нонсенс, ведь мы разрушаем целостность ФХР! Мы же являемся её членом. К нам приезжал Юрзинов-старший, проводил семинары, видел финал детской и юношеской хоккейных лиг. И он сам очень хорошо охарактеризовал нашу работу. Можете спросить его, он скажет только положительные слова. Ему огромное спасибо за то, что приезжал на два финала. На эти финалы ещё Михайлов приезжал. А сейчас это всё разрушается.

Мнение Семака. «Нас просят организовать хорошие соревнования»

С противоположной точкой зрения выступил Александр Семак — член правления объединённой федерации хоккея Башкортостана.

— Какова ваша точка зрения на происходящие события? Справедливо ли была приостановлена аккредитация старой федерации?

— Может быть хоть 100 федераций. Это общественная организация. У нас неаккредитованная федерация проводит соревнования, никто этому не мешает. Мы взяли на себя ту работу, которая не делалась. Мы не могли проводить чемпионат республики, но мы проводили на свои деньги любительские, детские и ветеранские соревнования. Начали развивать следж-хоккей, кибер-хоккей. Нет такого закона, который помешал бы нам это сделать. Мы проводим соревнования и не хотим заниматься этими дрязгами. У нас есть обращения от детских и любительских лиг, что они не хотят иметь дела со старыми функционерами, и они просят организовать хорошие соревнования.