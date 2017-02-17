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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28807673/
17 февраля 2017, 11:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Крайчи: У Ржиги контракт на следующий сезон, «Слован» рассчитывает на него

Генеральный менеджер братиславского «Слована» Марош Крайчи подвёл итог сезона команды и рассказал о переговорах по новым контрактам.

«Нам немного не повезло с календарём, в самом начале сезона из-за загруженности нашей арены мы мало играли дома. В то же время у нас было очень много травм. И травмам подвергались лидеры нашей команды, такие как Смоленяк, Веденски, Недорост, Месарош, Дялога. Мы полсезона играли без нашего первого звена, в начале декабря у нас было только 15 полевых хоккеистов, когда 14 игроков были травмированы. Я не помню такую ситуацию за 20 лет работы в хоккейном клубе.

В январе мы одержали семь побед подряд и были одной из лучших команд в лиге, но этого не хватило. Однако у нас 85 очков, и этого бы хватило, чтобы попасть в плей-офф в прошлом году и помогло быть в восьмёрке на Востоке. Наша команда показала характер, и сезон был очень увлекательным, жаль, что он так рано закончился.

Мы уже готовимся к следующему сезону, особенно с точки зрения стабилизации бюджета и продления контрактов со спонсорами и партнёрами. Примерно половина состава получит предложения о продлении договоров, но некоторые ключевые хоккеисты, такие как Браст, Месарош, Серсен, Скалицки, Штястны, уже имеют контракты на следующий год. Также контракт на следующий год есть и у Милоша Ржиги, мы рассчитываем на него", — сказал Крайчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Слован
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