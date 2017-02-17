Крайчи: У Ржиги контракт на следующий сезон, «Слован» рассчитывает на него
Генеральный менеджер братиславского «Слована» Марош Крайчи подвёл итог сезона команды и рассказал о переговорах по новым контрактам.
«Нам немного не повезло с календарём, в самом начале сезона
В январе мы одержали семь побед подряд и были одной из лучших команд в лиге, но этого не хватило. Однако у нас 85 очков, и этого бы хватило, чтобы попасть в
Мы уже готовимся к следующему сезону, особенно с точки зрения стабилизации бюджета и продления контрактов со спонсорами и партнёрами. Примерно половина состава получит предложения о продлении договоров, но некоторые ключевые хоккеисты, такие как Браст, Месарош, Серсен, Скалицки, Штястны, уже имеют контракты на следующий год. Также контракт на следующий год есть и у Милоша Ржиги, мы рассчитываем на него", — сказал Крайчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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