Впервые в своей истории ХК «Сочи» не попал в плей-офф Кубка Гагарина
Накануне, 16 февраля, в
Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи».
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Видимо, что-то случилось...
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Для южан этот поединок имел решающее значение в борьбе за выход в
СКА начал матч очень активно — уже на первых минутах «армейцам» дважды удалось забить. А к середине первого периода они уже вели со счетом 3:0. На 18-й минуте защитнику «Сочи» Оскару Фантенбергу удалось забросить шайбу, но переломить ход встречи это не помогло.
Во втором периоде южане дважды пропустили, будучи в меньшинстве, а в начале третьего получили еще одну шайбу в свои ворота, играя с противниками уже равными составами. За 4 минуты до конца матча Оскар Фантенберг забил еще раз, но этот гол уже не мог ничего изменить. СКА разгромил «Сочи» со счетом 6:2, лишив южан шанса на выход в
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