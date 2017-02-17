Впервые в своей истории ХК «Сочи» не попал в плей-офф Кубка Гагарина

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Для южан этот поединок имел решающее значение в борьбе за выход в плей-офф. Однако по итогам встречи стало ясно, что в этом году сразиться с лучшими клубами Лиги за Кубок Гагарина черноморской дружине не суждено.

СКА начал матч очень активно — уже на первых минутах «армейцам» дважды удалось забить. А к середине первого периода они уже вели со счетом 3:0. На 18-й минуте защитнику «Сочи» Оскару Фантенбергу удалось забросить шайбу, но переломить ход встречи это не помогло.