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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28806292/
17 февраля 2017, 9:52 | Хоккей: КХЛ | Вести Сочи

Впервые в своей истории ХК «Сочи» не попал в плей-офф Кубка Гагарина

Накануне, 16 февраля, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи».

Накануне 16 февраля в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и Сочи. Для южан этот поединок имел решающее значение в борьбе за выход в плей-офф. Однако по итогам встречи стало ясно что в этом году сразиться с лучшими клубами Лиги за Кубок Гагарина черноморской дружине не суждено. Увеличить
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Для южан этот поединок имел решающее значение в борьбе за выход в плей-офф. Однако по итогам встречи стало ясно, что в этом году сразиться с лучшими клубами Лиги за Кубок Гагарина черноморской дружине не суждено.

СКА начал матч очень активно — уже на первых минутах «армейцам» дважды удалось забить. А к середине первого периода они уже вели со счетом 3:0. На 18-й минуте защитнику «Сочи» Оскару Фантенбергу удалось забросить шайбу, но переломить ход встречи это не помогло.

Во втором периоде южане дважды пропустили, будучи в меньшинстве, а в начале третьего получили еще одну шайбу в свои ворота, играя с противниками уже равными составами. За 4 минуты до конца матча Оскар Фантенберг забил еще раз, но этот гол уже не мог ничего изменить. СКА разгромил «Сочи» со счетом 6:2, лишив южан шанса на выход в плей-офф. Черноморская дружина впервые в своей истории не смогла по итогам сезона попасть в первую восьмерку клубов Западной конференции.
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