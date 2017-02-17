Хабаровский «Амур» в серии буллитов выиграл у «Витязя»

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл подмосковный «Витязь». Основное время закончилось со счетом 2:2, при этом перед третьим периодом «Амур» проигрывал 0:2. В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов победу хабаровчанам принес Зогорна Томаш, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Витязь».

Состав «Витязя» в игре с «Амуром» изменился, хотя и не основательно. Тренеры дают отдохнуть Алексею Семенову. Капитанскую литеру надевает Максим Афиногенов. Спустя более месяца перерыва в воротах — Харри Сятери.

— Сложно было готовиться к игре, когда не играл так долго, — так отреагировал Харри Сятери на встречу лицом к лицу со своим давним конкурентом Юхой Метсолой, защищавшим ворота «Амура». Когда-то оба вратаря-ровесника конкурировали в молодежной сборной. И вот каждая их встреча — словно новый праздник для обоих.

Наставник «Витязя» Валерий Белов, безусловно, был осведомлен об этом соперничестве. И после долгого перерыва Харри Сятери — вновь в воротах подмосковной команды. На его долю выпала в этот раз немалая нагрузка. 3:13 — соотношение бросков в стартовом периоде, да и львиная доля бросков по воротам Харри была довольно плотной.

«Амур» показал себя очень мотивированной командой и заряженной. Выделялись Зогорна, Литовченко, Ли.

Наверняка во втором перерыве наставник «Витязя» нашел нужные слова. Впрочем, результативность увеличилась у защитников. Павел Лукин забросил вторую в сезоне, а Михаил Епишин и вовсе первую в КХЛ. Но 26-секундная расслабленность в третьем периоде обошлась «Витязям» в две пропущенные шайбы.

Очень интересную игру показали команды в овертайме, моменты возникали и у ворот Харри Сятери, даже чуть чаще, хотя его оппонент Метсола тоже трудился порядочно.

На буллитах больше повезло «Амуру»: забросил Зогорна.

И.о главного тренера «Амура» Андрей Мартемьянов:

— Хороший был матч, спасибо парням, что не сложили рук при счёте 0:2. Это хороший знак, что бились, что игра была интересной. Не верим в то, что «Витязь» был немотивирован. Команда показывает очень приличный хоккей, у неё очень сильный вратарь. Игра была равной, у нас вратарь немножко подтащил, и мы забили, — сказал тренер.

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов:

— Нам не хватило эмоций. Готовились нормально к этой игре. В какой-то момент, когда пропустили два гола, не хватило концентрации. У нас есть одна игра перед плей-офф. С «Адмиралом» постараемся быть более мотивированными. Эту игру используем для подготовки к матчам за Кубок Гагарина, потому что там нужно выглядеть достойно.

У Сятери был большой промежуток без игр, у него была неприятная травма. Он сегодня хорошо выглядел. По Гимаеву нет информации, будем надеяться, что всё нормально, — сказал тренер.