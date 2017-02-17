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17 февраля 2017, 3:46 | Хоккей: КХЛ | PrimaMedia.ru

«Адмирал» уступил московскому «Динамо» — 1:2

В активе «моряков» 83 очка и восьмое место.

Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счет игры — 2:1 в пользу западных соперников. По итогам всех игр «моряки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, в их активе 83 очка, сообщает ИА PrimaMedia.

«Напряженный кубковый матч. Понятно, что нам были нужны очки. Немножко осторожно начали, памятуя о том, что в последних матчах пропускали на первых минутах, поэтому этому моменту уделили особое внимание. Да, поначалу “Динамо” владело инициативой, активно хозяйничало на площадке, но постепенно мы выровняли игру и перевели ее в зону соперника. Равная игра, по большому счету, получилась. В овертайме “Динамо” повезло больше, хотя мы также могли забить в большинстве. По самоотдаче у меня никаких претензий к ребятам нет — всё оставили на льду», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Адмирал» Александр Андриевский.

Следующую игру ХК «Адмирал» проведет 18 февраля с ХК «Витязь».
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