«Витязь» нашел свою игру

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Хоккейные эксперты считают, что один из главных факторов успеха подольского клуба — приход главного тренера Валерия Белова, который возглавил команду перед началом нынешнего сезона. С этим мнением соглашается и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Игроки и тренерский штаб «Витязя» — большие молодцы, и в первую очередь их хочется поздравить с таким успехом, — сказал «Известиям» Александр Кожевников. — Благодаря задумкам наставника подольская команда сегодня демонстрирует отличную игру. Валерий Белов — очень опытный специалист, он сумел построить отличный коллектив. Этот тренер долго ждал своего шанса и в нужный момент замечательно показал себя. На протяжении всего сезона его команда доказала, что может бороться с любым соперником. Но плей-офф — это всегда другая история, здесь важно показать стабильность на достаточно длинной дистанции. Посмотрим, какой дебют выйдет у «Витязя».

Известный отечественный специалист, заслуженный тренер России Рафаил Ишматов видит залог успеха подольского клуба в планомерной работе.

— То, чего сейчас добился «Витязь», — результат планомерной работы, которая длилась около пяти лет, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Радует, что в Московской области вновь появилась серьезная команда. Конечно, заметна работа Белова, но нужно отметить и руководство клуба, и, конечно, самих игроков. Очень рад за «Витязь» — этого успеха они ждали очень давно.

Одним из лидеров «Витязя» стал 37-летний нападающий Максим Афиногенов. Опытный российский хоккеист, которого многие успели ошибочно списать со счетов, показывает в этом сезоне лучшую статистику с 2010 года — 20 голов и 27 голевых передач. По мнению Александра Кожевникова, дело в том, что в Валерии Белове игрок нашел своего тренера.

— Белову удалось найти к Афиногенову нужный подход, — считает эксперт. — Тренер поверил в него, а Максим поверил в тренера, и в итоге это дало результат. Он всегда был хорошим хоккеистом, но почему-то при других наставниках Максим в последнее время так не играл. Понятно, что возраст будет брать свое, и, скорее всего, однажды Афиногенов начнет сбавлять. Но то, как он выступает сейчас, — просто здорово. Он заиграл так, как это было 10 лет назад.

Первым соперником «Витязя» в плей-офф станет ЦСКА либо СКА — в зависимости от того, как команды расположатся в таблице после окончания всех игр регулярного первенства. Как считает Александр Кожевников, подольскому клубу предпочтительнее попасть в плей-офф на санкт-петербургских армейцев.

— Конечно, принципиальной разницы нет, — отметил Александр Кожевников. — Но, судя по последним матчам, противостоять СКА можно — да, это огромная отработанная машина, но провалов у них хватает. А вот ЦСКА играет в очень агрессивный, жесткий, скоростной хоккей, и с ними любому придется нелегко. Так что, на мой взгляд, сыграть с петербургским клубом «Витязю» было бы полегче.