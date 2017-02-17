«Витязь» нашел свою игру
Подольский ХК «Витязь» впервые в своей истории вошел в состав участников
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыша Кубка Гагарина. Команда Валерия Белова гарантировала себе участие в матчах на вылет благодаря победе в домашней игре с дебютантом турнира, пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» (5:3). Этот успех позволил подольскому клубу набрать 96 очков и обеспечить себе место в первой восьмерке Западной конференции. В настоящее время «Витязь» занимает седьмое место в турнирной таблице.
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Хоккейные эксперты считают, что один из главных факторов успеха подольского клуба — приход главного тренера Валерия Белова, который возглавил команду перед началом нынешнего сезона. С этим мнением соглашается и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
— Игроки и тренерский штаб «Витязя» — большие молодцы, и в первую очередь их хочется поздравить с таким успехом, — сказал «Известиям» Александр Кожевников. — Благодаря задумкам наставника подольская команда сегодня демонстрирует отличную игру. Валерий Белов — очень опытный специалист, он сумел построить отличный коллектив. Этот тренер долго ждал своего шанса и в нужный момент замечательно показал себя. На протяжении всего сезона его команда доказала, что может бороться с любым соперником. Но
Известный отечественный специалист, заслуженный тренер России Рафаил Ишматов видит залог успеха подольского клуба в планомерной работе.
— То, чего сейчас добился «Витязь», — результат планомерной работы, которая длилась около пяти лет, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Радует, что в Московской области вновь появилась серьезная команда. Конечно, заметна работа Белова, но нужно отметить и руководство клуба, и, конечно, самих игроков. Очень рад за «Витязь» — этого успеха они ждали очень давно.
Одним из лидеров «Витязя» стал 37-летний нападающий Максим Афиногенов. Опытный российский хоккеист, которого многие успели ошибочно списать со счетов, показывает в этом сезоне лучшую статистику с 2010 года — 20 голов и 27 голевых передач. По мнению Александра Кожевникова, дело в том, что в Валерии Белове игрок нашел своего тренера.
— Белову удалось найти к Афиногенову нужный подход, — считает эксперт. — Тренер поверил в него, а Максим поверил в тренера, и в итоге это дало результат. Он всегда был хорошим хоккеистом, но
Первым соперником «Витязя» в
— Конечно, принципиальной разницы нет, — отметил Александр Кожевников. — Но, судя по последним матчам, противостоять СКА можно — да, это огромная отработанная машина, но провалов у них хватает. А вот ЦСКА играет в очень агрессивный, жесткий, скоростной хоккей, и с ними любому придется нелегко. Так что, на мой взгляд, сыграть с петербургским клубом «Витязю» было бы полегче.
— Гадать по поводу
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