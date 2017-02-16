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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28804168/
16 февраля 2017, 23:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Орешкин: Заключительные матчи важны в плане подготовки к плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Орешкин считает, что заключительные матчи регулярного чемпионата важны для его команды с точки зрения подготовки к плей-офф. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после игры с «Адмиралом».

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» выиграло у «Адмирала» в овертайме со счетом 2:1.

«С нашей стороны было много сумбура, много потерь в средней зоне. Долго не могли наладить игру ни в обороне, ни в атаке. В конце реализовали важные моменты, особенно большинство. Много вопросов по сегодняшней игре, следующий матч будет важен в плане подготовки к плей-офф», — сказал Орешкин.

В субботу «Динамо» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против китайского «Куньлуня».

16.02.2017 19:30 Зрители 5712 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:1 ОТ Адмирал
(0:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Александр Андриевский
Вратари
Александр Еременко Игорь Бобков
1-й период
Владимир I Ткачев 19:27
2-й период
26:37 Егор I Зайцев
28:45 Семен Кокуев
Дмитрий Саюстов (Дж. Блум, Р. Саболич) 29:54
Виктор Александров 38:15
3-й период
40:58 Максим Карпов (Д. Вишневский)
47:43 Александр Рыбаков
Вадим Краснослободцев 56:11
59:21 Андрей Кутейкин
Овертайм
Джонатон Блум 63:08
63:26 Мартиньш Карсумс (И. Никулин, Ю. Хиетанен)
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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