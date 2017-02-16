Орешкин: Заключительные матчи важны в плане подготовки к плей-офф КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» выиграло у «Адмирала» в овертайме со счетом 2:1.

«С нашей стороны было много сумбура, много потерь в средней зоне. Долго не могли наладить игру ни в обороне, ни в атаке. В конце реализовали важные моменты, особенно большинство. Много вопросов по сегодняшней игре, следующий матч будет важен в плане подготовки к плей-офф», — сказал Орешкин.

В субботу «Динамо» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против китайского «Куньлуня».