Орешкин: Заключительные матчи важны в плане подготовки к плей-офф КХЛ
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Орешкин считает, что заключительные матчи регулярного чемпионата важны для его команды с точки зрения подготовки к
плей-офф. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после игры с «Адмиралом».
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» выиграло у «Адмирала» в овертайме со счетом 2:1.
«С нашей стороны было много сумбура, много потерь в средней зоне. Долго не могли наладить игру ни в обороне, ни в атаке. В конце реализовали важные моменты, особенно большинство. Много вопросов по сегодняшней игре, следующий матч будет важен в плане подготовки к плей-офф», — сказал Орешкин.
В субботу «Динамо» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против китайского «Куньлуня».
|16.02.2017 19:30
|Зрители 5712
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
Главные тренеры
|Сергей Орешкин
|Александр Андриевский
Вратари
|Александр Еременко
|Игорь Бобков
|1-й период
|Владимир I Ткачев
|19:27
|2-й период
|26:37
|Егор I Зайцев
|28:45
|Семен Кокуев
|Дмитрий Саюстов (Дж. Блум, Р. Саболич)
|29:54
|Виктор Александров
|38:15
|3-й период
|40:58
|Максим Карпов (Д. Вишневский)
|47:43
|Александр Рыбаков
|Вадим Краснослободцев
|56:11
|59:21
|Андрей Кутейкин
|Овертайм
|Джонатон Блум
|63:08
|63:26
|Мартиньш Карсумс (И. Никулин, Ю. Хиетанен)
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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