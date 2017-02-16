Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме обыграли «Ладу» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Риге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время Глеб Корягин (14-я минута) вывел «Ладу» вперед в первом периоде. «Динамо» сумело отыграться только за 17 секунд до конца третьего периода усилиями Лауриса Дарзиньша. Победу рижанам принес все тот же Дарзиньш, оформивший дубль за четыре секунды до конца овертайма.

«Динамо», прервавшее серию из трех поражений, завершит сезон домашним матчем с нижнекамским «Нефтехимиком» 18 февраля. «Лада», потерпевшая третье поражение подряд, в этот же день в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».