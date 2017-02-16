Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме обыграли «Ладу» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме одолели тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Риге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время Глеб Корягин (14-я минута) вывел «Ладу» вперед в первом периоде. «Динамо» сумело отыграться только за 17 секунд до конца третьего периода усилиями Лауриса Дарзиньша. Победу рижанам принес все тот же Дарзиньш, оформивший дубль за четыре секунды до конца овертайма.
«Динамо», прервавшее серию из трех поражений, завершит сезон домашним матчем с нижнекамским «Нефтехимиком» 18 февраля. «Лада», потерпевшая третье поражение подряд, в этот же день в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Главные тренеры
|Нормундс Сейейс
|Артис Аболс
Вратари
|Янис Калныньш 59:18 (Я. Калныньш 59:43)
|Эдгар Масальскис
|1-й период
|06:45
|Оскар Цибульскис
|Глеб Корягин (В. Стрельцов, С. Валуйский)
|13:32
|15:36
|Ральфс Фрейбергс
|19:51
|Колтон Гиллис
|2-й период
|20:00
|Марис Бичевскис
|Никита Филатов
|20:00
|Никита Филатов
|20:00
|Максим Рыбин
|35:52
|3-й период
|52:50
|Кришьянис Редлихс
|53:26
|Лаурис Дарзиньш
|Дмитрий Костромитин
|55:49
|59:43
|Лаурис Дарзиньш (К. Редлихс)
|Овертайм
|64:56
|Лаурис Дарзиньш
Статистика
|12
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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