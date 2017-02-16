Журналист съел газету после выхода минского «Динамо» в плей-офф

Напомним, что минчане благодаря этой победе поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следом, отставая всего на одно очко, идет «Торпедо».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наш коллега из <a href="https://twitter.com/pressballby">@pressballby</a> Слава Федоренков съел газету, в к-ой написал, что <a href="https://twitter.com/hc_dinamominsk">@hc_dinamominsk</a> не выйдет в плей-офф. На глазах у тренеров. <a href="https://t.co/QDbevEbCeH">pic.twitter.com/QDbevEbCeH</a></p>— SPORT.TUT.BY (@sporttut) <a href="https://twitter.com/sporttut/status/832318095805018112">16 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>