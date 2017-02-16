Журналист съел газету после выхода минского «Динамо» в плей-офф
После матча регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Нефтехимиком» (2:1 Б) сотрудник белорусского сайта «Прессбол» съел газету. В ней журналист предсказал невыход белорусского клуба в
плей-офф КХЛ. Отмечается, что на приеме «пищи» присутствовали тренеры «Динамо».
Напомним, что минчане благодаря этой победе поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следом, отставая всего на одно очко, идет «Торпедо».
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