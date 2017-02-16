АВТОМОБИЛИСТ — АВАНГАРД — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коукал — 12 (бол., Тимашов, Симаков), 2:34 — 1:0. Коукал — 12 (бол., Тичар, Чайковски), 3:41 — 2:0. Пережогин — 15 (Лемтюгов, Густафссон), 31:57 — 2:1. Хохряков — 6 (Бут, Бурдасов), 53:22 — 2:2. Победный буллит: Лемтюгов. Вратари: Лисутин — Костин (Фурх, 3:41). Штраф: 8 — 33. Броски: 30 (7+8+12+3) — 26 (5+10+10+1). Судьи: Гофман, Наумов. 16 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.

Даже самые заядлые оптимисты махнули рукой на «Автомобилист», растерявший кучу важных очков в домашних матчах. В ситуации, когда на тебя почти ничего не давит, екатеринбуржцы сыграли здорово. «Авангард» откровенно валяет дурака в последние недели, готовясь к первому раунду плей-офф. Со второго места в Восточной конкуренции его никто не сдвинет, поэтому можно не переживать за результат. Первый в сезоне матч омского вратаря Дениса Костина тому очевидное подтверждение. Сложно обьяснить, почему он настолько выпал из доверия у тренеров и завис в ВХЛ. Дело, кажется, не только в проблемах со здоровьем. Игра для него закончилась уже на шестой минуте, когда Федор Канарейкин после двух пропущенных шайб решил выпустить основного голкипера Доминика Фурха.

Оба раза «Автомобилист» забил в большинстве, использовав большой штраф нападающего «Авангарда» Ильи Зубова. Тот впечатал в борт в своей первой смене Дениса Мингалеева. Наверное, арбитры к провинившемуся оказались очень строги, но повод для такого сурового решения он им дал. Омичи, в последних семи матчах выигравшие только дважды, причем только один раз в основное время, показали, что умеют вытаскивать себя из трудного положения. Перед плей-офф — это хороший знак. «Авангард» постепенно выровнял игру и сократил отставание в счете благодаря индивидуальному мастерству Александра Пережогина. «Автомобилист», как часто с ним уже происходило в нынешнем сезоне, добытым преимуществом не воспользовался. Отличный пас от Антона Бурдасова на дальнюю штангу Петру Хохрякову привел ко второму голу гостей. Они забили и в овертайме, но после обращения со стороны тренерского штаба екатеринбуржцев арбитры прибегли к помощи видео и взятие ворот не засчитали. Причина — блокировка вратаря. В серии послематчевых бросков дважды отличился лучший бомбардир «Авангарда» Николай Лемтюгов. Таким образом, екатеринбуржцы лишились даже теоретической вероятности попасть в плей-офф.

ЮГРА — СИБИРЬ — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Коукал — 12 (бол., Шумаков), 5:31 — 0:1. Коукал — 12 (бол., Лапенков, Хлыстов), 10:58 — 1:1. Коукал — 12 (бол., Купцов), 26:30 — 2:1. Коукал — 12 (бол., Шумаков), 57:28 — 2:2. Коукал — 12 (бол., Лапенков), 62:25 — 3:2. Вратари: Бояршинов (19:56 — 20:00) — Тэйлор. Штраф: 24 — 33. Броски: 28 (12+7+8+1) — 40 (10+12+18+0). Судьи: Бирин, Васильев. 16 февраля. Ханты-Мансийск. «Арена Югра». 2700 зрителей.

За «Югру» в этот вечер болели по всей России — в Уфе, во Владивостоке, в Нижнекамске и в Екатеринбурге. Конкуренты «Сибири» обязаны как минимум «накрыть поляну» главному тренеру ханты-мансийцев Андрею Разину и его команде. Победа ханты-мансийцев гарантировала попадание в восьмерку на Востоке «Салавату Юлаеву».

Хозяева бились так, словно еще сами надеялись попасть в плей-офф, хотя в реальности давным-давно лишились последних шансов. Нельзя сказать, что новосибирцы вышли на матч без должного настроя. Но если команда, как и в недавнем матче с «Амуром», упускает победу, забив первой, то как можно заводить разговор о попадании в розыгрыш Кубка Гагарина? «Сибирь» трижды пропустила, оставшись в меньшинстве, от худшей команды лиги по реализации лишнего!

При счете 1:1 арбитры не засчитали гол гостей, усмотрев нарушение правил со стороны нападающего Вадима Хлопотова, слишком активно мешавшего вратарю Георгию Бояршинову. Последний провел один из лучших матчей в жизни, а до нынешнего сезона в КХЛ 27-летний челябинский воспитанник почти не играл. «Сибири» грех жаловаться на арбитров, ведь удаление Артюхина, стоившее первой пропущенной шайбы, и большой штраф Глухова в конце третьего периода нельзя назвать спорными. Да и сами гости провели в большинстве достаточно времени. Они могли проиграть в основное время, если бы за несколько секунд до сирены отыгранного вратаря Дэнни Тэйлора не спасла штанга. В овертайме в формате «4 на 3» «Югра» с горем пополам забила, испортив сибирякам всю малину.

ШАНСЫ. Обыграть в последнем матче регулярного чемпионата лишенный всякой турнирной мотивации «Автомобилист» сибирякам, наверное, по силам. Но им также необходимо, чтобы «Куньлунь» уступил в основное время в гостях московскому «Динамо». Ведь в случае равенства очков китайский клуб получит решающее превосходство благодаря большему количеству побед в основное время. А также ждать, что «Витязь», который уже застолбил за собой седьмую строчку на Западе, возьмет и обыграет «Адмирал». И тоже в основное время. Только вот сможет ли «Сибирь», растерявшая ранее массу своих очков в простых ситуациях, прийти в себя после обидного поражения в Ханты-Мансийске? В нынешнем сезоне команда, похоже, разлучилась держать удар.

ОСТАВШИЙСЯ СОПЕРНИК: Автомобилист (г).

ЛОКОМОТИВ — КУНЬЛУНЬ — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Апальков — 7 (Лугин, Аверин), 6:15 — 1:0. Аверин — 4 (Апальков), 9:43 — 2:0. Коукал — 12 (бол., Виклунд, Яласваара), 18:53 — 2:1. Кадейкин — 6 (Красковский, Полунин), 21:42 — 3:1. Коукал — 12 (бол., Накладал, Тальбо), 38:45 — 4:1. Коукал — 12 (бол., Коллинс), 43:26 — 4:2. Вратари: Мурыгин — Кархунен (Макаров, 41:32, 58:38). Штраф: 22 — 14. Броски: 41 (6+25+10) — 33 (13+11+9). Судьи: Балушка, Сидоренко. 16 февраля. Ярославль. УКРК «Арена 2000». 8940 зрителей.

Ярославцы в отличие от, например, «Авангарда» к старту плей-офф стараются подойти на победной волне и не позволяют себе расслабиться. Командам, бьющимся за попадание в восьмерку на Востоке, на берегах Волги приходится несладко. Сначала был разгромлен «Адмирал», теперь пришла очередь проигрывать «Куньлуню». «Локомотив» производит сильное впечатление, что невольно начинаешь думать о том, что команда пошумит в матчах на вылет.

Гости на этот раз быстро потеряли голову под давлением соперника. Второй гол в их ворота получился одновременно смешным и обидным. Защитник «Куньлуня» Янне Яласваара на собственной синей линии въехал в зазевавшегося Томи Саллинена, тот упал на лед и потерял контроль над шайбой. Даниил Апальков и Егор Аверин таким подарком воспользовались и выход «2 в 0» легко использовали. Дефицит в два шайбы к середине первого периода — это нокдаун. Китайская команда изо всех сил старалась что-то изменить, но «Локомотив» и не думал успокаиваться. Только третьем периоде, когда счет стал 4:2, ярославцы немного занервничали, что не помешало им в итоге довести матч до победы.

ШАНСЫ. Если «Адмирал» отобрал очко в Москве у «Динамо», то чем клуб из Пекина хуже? Хватит и ничьей в основное время. Не сработает этот вариант — надежда на «Автомобилист». Екатеринбуржцы сейчас не настолько плохи, чтобы по умолчанию записывать три очка «Сибири». А вот рассчитывать на то, что «Адмирал» уедет с пустыми руками из Подольска, не стоит. Дальневосточники провели хороший матч с московским «Динамо» и находятся в хорошем расположении духа. Кажется, у «Куньлуня» есть возможность стать третьей командой-«новоделом», который уже в первый сезон в КХЛ попадет в плей-офф.

ОСТАВШИЙСЯ СОПЕРНИК: Динамо М (г).

ДИНАМО М — АДМИРАЛ — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Коукал — 12 (бол., Блум, Саболич), 29:54 — 0:1. Карпов — 13 (Вишневский), 40:58 — 1:1. Коукал — 12 (бол., Никулин, Хиетанен), 63:26 — 2:1. Вратари: Еременко — Бобков. Штраф: 8 — 8. Броски: 20 (11+2+6+1) — 33 (5+14+10+4). Судьи: Белов, Щенев. 16 февраля. Москва. «ВТБ Ледовый дворец». 5712 зрителей.

В отличие от того, что произошло в Ярославле (1:6), «Адмирал» действовал строго и дисциплинировано на протяжении всего матча. На ничью он точно наиграл. Хотя с учетом того, что дальневосточники вели в счете, и вспоминая о паре упущенных возможностей, например, попадании в штангу после броска Антона Волченкова в первом периоде, гости должны быть несколько огорчены итоговым результатом. Они перебросали динамовцев почти в полтора раза. Да и овертайм начали в большинстве, которое длилось 69 секунд. Этим шансом «Адмирал» не воспользовался и сам был наказан за выброс защитником Джонатаном Блумом шайбы за пределы площадки.

ШАНСЫ . Для выхода в плей-офф «морякам» достаточно не проиграть «Витязю» в основное время. В субботу в Подольске хозяевам, уже решившим задачу попадания в восьмерку на «Западе», нет смысла убиваться ради «Сибири» и «Куньлуня». Значит, для «Адмирала» не все так плохо. Осталось только не упустить такую возможность.

ОСТАВШИЙСЯ СОПЕРНИК : Витязь (г).

ДИНАМО Мн — НЕФТЕХИМИК — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Коукал — 12 (бол., Палушай), 18:07 — 1:0. Гюнге — 23 (Первышин, Брюле), 59:16 — 1:1. Победный буллит: Петтерссон. Вратари: Лаланд — Кареев (58:25 — 59:16). Штраф: 6 — 27. Броски: 20 (9+4+3+4) — 27 (5+10+10+2). Судьи: Беляев, Одиньш. 16 февраля. Минск. Минск-Арена. 11845 зрителей.

Нижнекамцам сам Бог велел брать очки в Минске, ведь «Динамо» ничего уже не надо — место в восьмерке на Западе оно уже забронировало. Только вот в «любимом» городе Андрея Назарова, который несколько лет назад враждовал с местными болельщиками прямо во время матча, у «Нефтехимика» ровным счетом ничего не получилось. Можно определить козла отпущения в лице защитника Андрея Сергеева, неоправданно жестко сыгравшего у борта и удаленного до конца матча. За пять минут большинства динамовцы один раз забили, да и в целом они были опаснее. А что же атака гостей? У вратаря минчан Кевина Лаланда серьезной работы было немного вопреки статусу матча, имевшего для нижнекамцев колоссальное значение. Его коллега из «Нефтехимика» Андрей Кареев куда чаще оказывался в центре внимания. На последней минуте третьего периода швед Рихард Гюнге сравнял счет, когда гости уже заменили голкипера на шестого полевого игрока. Но этот успех выглядел словно издевательство. Ничья по итогам трех периодов оставила команду Андрея Назарова за границей кубковой восьмерки.

ЙОКЕРИТ — АК БАРС — 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)

Голы: Коукал — 12 (бол., О́Нилл, Хухтала), 11:02 — 1:0. О́Нилл — 16 (Геноуэй, Йенсен), 16:34 — 2:0. Голубев — 1 (Токранов, Охтамаа), 16:45 — 2:1. Виртанен — 3 (Марьямяки, Талая), 31:33 — 3:1. Батыршин — 1 (Азеведо, Ткачев), 31:56 — 3:2. Коукал — 12 (бол., Ткачев), 42:49 — 3:3. Коукал — 12 (бол., Малыхин, Глинкин), 46:32 — 3:4. Йоэнсуу — 15 (Лауридсен, Анттила), 48:28 — 4:4. Азеведо — 13 (Ткачев), 54:27 — 4:5. Вратари: Запольски (57:58) — Гарипов. Штраф: 8 — 8. Броски: 29 (11+10+8) — 35 (7+19+9). Судьи: Гебеи, Ержабек. 16 февраля. Хельсинки. Hartwall Arena. 11080 зрителей.

Финский клуб сделал все от себя зависящее, чтобы не оглядываться на матч в Санкт-Петербурге. «Йокерит» устраивала для гарантии попадания в плей-офф и ничья в основное время. Ее команда Юкки Ялонена должна была добиваться, ведь она дважды вела с разницей в две шайбы — 2:0 и 3:1. То ли в силу того, что СКА в то же самое время уверенно разбирался с ХК «Сочи», то ли «Ак Барс», задетый за живое, очень резко прибавил, но финны поплыли. Особенно старались в рядах гостей вернувшийся после долгого отсутствия из-за травмы канадец Джастин Азеведо и нападающий российский сборной Владимир Ткачев. Правда, даже поражение уже ничего не меняло в таблице.