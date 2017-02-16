Битва за плей-офф. На «Западе» — комплект. Очередь за «Востоком»
По итогам матчей четверга определились почти все участники
плей-офф КХЛ. Неясными остаются только обладатели двух последних мест в Восточной конференции, на которые претендуют «Адмирал», «Куньлунь» и «Сибирь».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
АВТОМОБИЛИСТ — АВАНГАРД — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Коукал — 12 (бол., Тимашов, Симаков), 2:34 — 1:0. Коукал — 12 (бол., Тичар, Чайковски), 3:41 — 2:0. Пережогин — 15 (Лемтюгов, Густафссон), 31:57 — 2:1. Хохряков — 6 (Бут, Бурдасов), 53:22 — 2:2. Победный буллит: Лемтюгов. Вратари: Лисутин — Костин (Фурх, 3:41). Штраф: 8 — 33. Броски: 30 (7+8+12+3) — 26 (5+10+10+1). Судьи: Гофман, Наумов. 16 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.
Даже самые заядлые оптимисты махнули рукой на «Автомобилист», растерявший кучу важных очков в домашних матчах. В ситуации, когда на тебя почти ничего не давит, екатеринбуржцы сыграли здорово. «Авангард» откровенно валяет дурака в последние недели, готовясь к первому раунду
Оба раза «Автомобилист» забил в большинстве, использовав большой штраф нападающего «Авангарда» Ильи Зубова. Тот впечатал в борт в своей первой смене Дениса Мингалеева. Наверное, арбитры к провинившемуся оказались очень строги, но повод для такого сурового решения он им дал. Омичи, в последних семи матчах выигравшие только дважды, причем только один раз в основное время, показали, что умеют вытаскивать себя из трудного положения. Перед
ЮГРА — СИБИРЬ — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Коукал — 12 (бол., Шумаков), 5:31 — 0:1. Коукал — 12 (бол., Лапенков, Хлыстов), 10:58 — 1:1. Коукал — 12 (бол., Купцов), 26:30 — 2:1. Коукал — 12 (бол., Шумаков), 57:28 — 2:2. Коукал — 12 (бол., Лапенков), 62:25 — 3:2. Вратари: Бояршинов (19:56 — 20:00) — Тэйлор. Штраф: 24 — 33. Броски: 28 (12+7+8+1) — 40 (10+12+18+0). Судьи: Бирин, Васильев. 16 февраля.
За «Югру» в этот вечер болели по всей России — в Уфе, во Владивостоке, в Нижнекамске и в Екатеринбурге. Конкуренты «Сибири» обязаны как минимум «накрыть поляну» главному тренеру
Хозяева бились так, словно еще сами надеялись попасть в
При счете 1:1 арбитры не засчитали гол гостей, усмотрев нарушение правил со стороны нападающего Вадима Хлопотова, слишком активно мешавшего вратарю Георгию Бояршинову. Последний провел один из лучших матчей в жизни, а до нынешнего сезона в КХЛ 27-летний челябинский воспитанник почти не играл. «Сибири» грех жаловаться на арбитров, ведь удаление Артюхина, стоившее первой пропущенной шайбы, и большой штраф Глухова в конце третьего периода нельзя назвать спорными. Да и сами гости провели в большинстве достаточно времени. Они могли проиграть в основное время, если бы за несколько секунд до сирены отыгранного вратаря Дэнни Тэйлора не спасла штанга. В овертайме в формате «4 на 3» «Югра» с горем пополам забила, испортив сибирякам всю малину.
ШАНСЫ. Обыграть в последнем матче регулярного чемпионата лишенный всякой турнирной мотивации «Автомобилист» сибирякам, наверное, по силам. Но им также необходимо, чтобы «Куньлунь» уступил в основное время в гостях московскому «Динамо». Ведь в случае равенства очков китайский клуб получит решающее превосходство благодаря большему количеству побед в основное время. А также ждать, что «Витязь», который уже застолбил за собой седьмую строчку на Западе, возьмет и обыграет «Адмирал». И тоже в основное время. Только вот сможет ли «Сибирь», растерявшая ранее массу своих очков в простых ситуациях, прийти в себя после обидного поражения в
ОСТАВШИЙСЯ СОПЕРНИК: Автомобилист (г).
ЛОКОМОТИВ — КУНЬЛУНЬ — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы: Апальков — 7 (Лугин, Аверин), 6:15 — 1:0. Аверин — 4 (Апальков), 9:43 — 2:0. Коукал — 12 (бол., Виклунд, Яласваара), 18:53 — 2:1. Кадейкин — 6 (Красковский, Полунин), 21:42 — 3:1. Коукал — 12 (бол., Накладал, Тальбо), 38:45 — 4:1. Коукал — 12 (бол., Коллинс), 43:26 — 4:2. Вратари: Мурыгин — Кархунен (Макаров, 41:32, 58:38). Штраф: 22 — 14. Броски: 41 (6+25+10) — 33 (13+11+9). Судьи: Балушка, Сидоренко. 16 февраля. Ярославль. УКРК «Арена 2000». 8940 зрителей.
Ярославцы в отличие от, например, «Авангарда» к старту
Гости на этот раз быстро потеряли голову под давлением соперника. Второй гол в их ворота получился одновременно смешным и обидным. Защитник «Куньлуня» Янне Яласваара на собственной синей линии въехал в зазевавшегося Томи Саллинена, тот упал на лед и потерял контроль над шайбой. Даниил Апальков и Егор Аверин таким подарком воспользовались и выход «2 в 0» легко использовали. Дефицит в два шайбы к середине первого периода — это нокдаун. Китайская команда изо всех сил старалась
ШАНСЫ. Если «Адмирал» отобрал очко в Москве у «Динамо», то чем клуб из Пекина хуже? Хватит и ничьей в основное время. Не сработает этот вариант — надежда на «Автомобилист». Екатеринбуржцы сейчас не настолько плохи, чтобы по умолчанию записывать три очка «Сибири». А вот рассчитывать на то, что «Адмирал» уедет с пустыми руками из Подольска, не стоит. Дальневосточники провели хороший матч с московским «Динамо» и находятся в хорошем расположении духа. Кажется, у «Куньлуня» есть возможность стать третьей командой-«новоделом», который уже в первый сезон в КХЛ попадет в
ОСТАВШИЙСЯ СОПЕРНИК: Динамо М (г).
ДИНАМО М — АДМИРАЛ — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Коукал — 12 (бол., Блум, Саболич), 29:54 — 0:1. Карпов — 13 (Вишневский), 40:58 — 1:1. Коукал — 12 (бол., Никулин, Хиетанен), 63:26 — 2:1. Вратари: Еременко — Бобков. Штраф: 8 — 8. Броски: 20 (11+2+6+1) — 33 (5+14+10+4). Судьи: Белов, Щенев. 16 февраля. Москва. «ВТБ Ледовый дворец». 5712 зрителей.
В отличие от того, что произошло в Ярославле (1:6), «Адмирал» действовал строго и дисциплинировано на протяжении всего матча. На ничью он точно наиграл. Хотя с учетом того, что дальневосточники вели в счете, и вспоминая о паре упущенных возможностей, например, попадании в штангу после броска Антона Волченкова в первом периоде, гости должны быть несколько огорчены итоговым результатом. Они перебросали динамовцев почти в полтора раза. Да и овертайм начали в большинстве, которое длилось 69 секунд. Этим шансом «Адмирал» не воспользовался и сам был наказан за выброс защитником Джонатаном Блумом шайбы за пределы площадки.
ШАНСЫ. Для выхода в
ОСТАВШИЙСЯ СОПЕРНИК: Витязь (г).
ДИНАМО Мн — НЕФТЕХИМИК — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Коукал — 12 (бол., Палушай), 18:07 — 1:0. Гюнге — 23 (Первышин, Брюле), 59:16 — 1:1. Победный буллит: Петтерссон. Вратари: Лаланд — Кареев (58:25 — 59:16). Штраф: 6 — 27. Броски: 20 (9+4+3+4) — 27 (5+10+10+2). Судьи: Беляев, Одиньш. 16 февраля. Минск.
Нижнекамцам сам Бог велел брать очки в Минске, ведь «Динамо» ничего уже не надо — место в восьмерке на Западе оно уже забронировало. Только вот в «любимом» городе Андрея Назарова, который несколько лет назад враждовал с местными болельщиками прямо во время матча, у «Нефтехимика» ровным счетом ничего не получилось. Можно определить козла отпущения в лице защитника Андрея Сергеева, неоправданно жестко сыгравшего у борта и удаленного до конца матча. За пять минут большинства динамовцы один раз забили, да и в целом они были опаснее. А что же атака гостей? У вратаря минчан Кевина Лаланда серьезной работы было немного вопреки статусу матча, имевшего для нижнекамцев колоссальное значение. Его коллега из «Нефтехимика» Андрей Кареев куда чаще оказывался в центре внимания. На последней минуте третьего периода швед Рихард Гюнге сравнял счет, когда гости уже заменили голкипера на шестого полевого игрока. Но этот успех выглядел словно издевательство. Ничья по итогам трех периодов оставила команду Андрея Назарова за границей кубковой восьмерки.
ЙОКЕРИТ — АК БАРС — 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)
Голы: Коукал — 12 (бол., О́Нилл, Хухтала), 11:02 — 1:0. О́Нилл — 16 (Геноуэй, Йенсен), 16:34 — 2:0. Голубев — 1 (Токранов, Охтамаа), 16:45 — 2:1. Виртанен — 3 (Марьямяки, Талая), 31:33 — 3:1. Батыршин — 1 (Азеведо, Ткачев), 31:56 — 3:2. Коукал — 12 (бол., Ткачев), 42:49 — 3:3. Коукал — 12 (бол., Малыхин, Глинкин), 46:32 — 3:4. Йоэнсуу — 15 (Лауридсен, Анттила), 48:28 — 4:4. Азеведо — 13 (Ткачев), 54:27 — 4:5. Вратари: Запольски (57:58) — Гарипов. Штраф: 8 — 8. Броски: 29 (11+10+8) — 35 (7+19+9). Судьи: Гебеи, Ержабек. 16 февраля. Хельсинки. Hartwall Arena. 11080 зрителей.
Финский клуб сделал все от себя зависящее, чтобы не оглядываться на матч в
«Йокерит» в первом раунде
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter