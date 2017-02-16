Квартальнов: Хоккеисты «Торпедо» показали ЦСКА, как надо играть у ворот соперника

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Хоккеисты ЦСКА в предпоследнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграли «Торпедо» дома со счетом 4:2.

«По накалу, по движению игра была неплохой. Вообще, очень здорово играть в Нижнем Новгороде, и в Москве — живая игра, это очень важно, — сказал Квартальнов. — Во втором периоде неважно отнеслись к большинству, но третий период было неплохой. “Торпедо” неплохо лезло на ворота и показало, как нужно это делать, “залезали” под Илью Сорокина — нам надо поучиться».

В запасе у ЦСКА был голкипер Вячеслав Волков. «Витя (шведский вратарь Виктор Фаст. — Прим. ТАСС) заболел, перед самым матчем у него температура поднялась, немного больным вернулся», — отметил Квартальнов.

Заключительный матч в чемпионате армейцы проведут 18 февраля дома со «Спартаком».